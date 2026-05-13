Η Περιφέρεια στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό ΚΑΡΠΑ

Στο «Kids Save Lives Championship 2026», τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό ΚΑΡΠΑ που πραγματοποιήθηκε στη Λεόντειο Σχολή Αθηνών, συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Ο διαγωνισμός ανέδειξε τη σημασία της εκπαίδευσης των παιδιών στις πρώτες βοήθειες και στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Σε αυτόν συμμετείχαν περίπου 100 σχολεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Εκπαίδευσης από τη Νότια Ελλάδα, ενώ οι μαθητές επέδειξαν υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συνολικό ποσοστό επιτυχίας έφτασε στο 98,17%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων επτά ετών. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Χρυσοβαλάντης Μέλλος, ο οποίος συνεχάρη μαθητές, εκπαιδευτικούς και εθελοντές για την προσπάθεια και το κοινωνικό μήνυμα της δράσης.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προσέφερε έναν απινιδωτή, ενισχύοντας την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και την ετοιμότητα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Μέλλος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον οργανισμό «Kids Save Lives - Τα παιδιά σώζουν ζωές». Οπως επεσήμανε, μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας που έχει συναφθεί δρομολογούνται πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και ενίσχυση δικτύου δημόσια προσβάσιμων απινιδωτών σε όλη την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο οργανισμός «Kids Save Lives - Τα παιδιά σώζουν ζωές» συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια δράσης και έχει εκπαιδεύσει δωρεάν περισσότερους από 660.000 μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στην ΚΑΡΠΑ και τις πρώτες βοήθειες, συμβάλλοντας στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σημειώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, καθώς και πρωτοβουλίες που προάγουν την ασφάλεια, την κοινωνική προσφορά και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.