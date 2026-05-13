Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Oριστικός ανάδοχος για τη λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας ύψους 1,73 εκατ. ευρώ

Στην έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την έναρξη των εργασιών.

Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του σταδίου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας της αθλητικής υποδομής, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για την Καλαμάτα και συνολικά τη Μεσσηνία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ποιοτικών χώρων άθλησης για αθλητές, σωματεία και πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, η σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λειτουργικού Εξοπλισμού», στο πλαίσιο της πράξης «Βελτίωση – Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 266.600 ευρώ.