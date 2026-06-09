Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε εκδήλωση οινοτουρισμού στην Πορτογαλία

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις στον τομέα του οινοτουρισμού και του γαστρονομικού τουρισμού, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επαγγελματιών από όλο τον κόσμο.

Η Πελοπόννησος συμμετείχε στην ειδική θεματική ενότητα «Foreign Responsible Enotourism Destinations», όπου επιλεγμένοι οινοτουριστικοί προορισμοί παρουσίασαν τις στρατηγικές, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του οινοτουρισμού.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε η Ντίνα Σπυροπούλου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου (ΕΝΟΑΠ), παρουσιάζοντας το οινοτουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της περιοχής στον τομέα του οινοτουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις Οινικές Θεματικές Διαδρομές της Πελοποννήσου, μια πρωτοβουλία της ΕΝΟΑΠ που συνδέει οινοποιεία, τοπικούς παραγωγούς, πολιτιστικά μνημεία, γαστρονομικές εμπειρίες και σημεία φυσικού ενδιαφέροντος, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον αμπελώνα της Πελοποννήσου μέσα από αυθεντικές διαδρομές εμπειριών.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε:

«Ο οινοτουρισμός αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς ανάπτυξης του σύγχρονου τουρισμού και η Πελοπόννησος διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να διακριθεί διεθνώς. Υπό την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, υλοποιούμε μια στρατηγική που αναδεικνύει την αυθεντικότητα, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την παραγωγική ταυτότητα του τόπου μας. Η συμμετοχή μας στο Global Summit της GWTO ενισχύει τη διεθνή δικτύωση της Πελοποννήσου και δημιουργεί νέες ευκαιρίες προβολής και συνεργασίας».