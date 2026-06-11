Τέσσερα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Πελοπόννησο

Τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, οι οποίες συνεχίζουν τους ελέγχους στις πληγείσες περιοχές.

Τα δύο πρώτα κρούσματα εντοπίστηκαν σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην κοινότητα Μαυριές του Δήμου Μεγαλόπολης. Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων θανατώθηκαν συνολικά 176 ζώα. Ακόμη δύο κρούσματα καταγράφηκαν σε εκτροφές στις κοινότητες Καστράκι και Χώρα του Δήμου Γορτυνίας, όπου θανατώθηκαν 109 ζώα.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιούν εντατική κλινική επιτήρηση σε όλες τις εκτροφές που βρίσκονται εντός των ζωνών προστασίας, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι και στις ζώνες επιτήρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί άλλο ύποπτο κρούσμα στις εκτροφές που βρίσκονται υπό παρακολούθηση.

Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναμένεται να εκδώσει ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση των ζωοτροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της νόσου.