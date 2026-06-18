Ο Πτωχός για τη σημασία της κοινωνικής συνοχής

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε ότι η κοινωνική συνοχή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πραγματική πρόοδο μιας κοινωνίας, σημειώνοντας πως η ανάπτυξη δεν αποτυπώνεται μόνο σε οικονομικούς δείκτες αλλά και στη δυνατότητα όλων των πολιτών να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, το οποίο χαρακτήρισε εργαλείο γνώσης και σχεδιασμού πολιτικών, καθώς παρέχει στοιχεία για τις κοινωνικές ανάγκες και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Τόνισε ακόμη ότι η φτώχεια δεν περιορίζεται στο εισόδημα, αλλά επεκτείνεται σε ζητήματα πρόσβασης στην υγεία, την εργασία, την εκπαίδευση, τη στέγαση, τις μεταφορές και την ψηφιακή συμμετοχή.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και οι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο δημογραφικό πρόβλημα και στην ανάγκη δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν στους νέους να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Στην ομιλία του παρουσίασε τις κοινωνικές δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια μέσα από το πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», με έμφαση στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών, των Κέντρων Κοινότητας, των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και των παρεμβάσεων δημόσιας υγείας. Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου υπογράμμισε ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και στις ανάγκες των πολιτών. Όπως ανέφερε, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού πιο στοχευμένων παρεμβάσεων, με στόχο μια Περιφέρεια χωρίς αποκλεισμούς, με ίσες ευκαιρίες και ισχυρές κοινωνικές δομές, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Συνάντηση με Σούκουλη Την πρώτη τους συνάντηση μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένας Σούκουλη πραγματοποίησαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και η υφυπουργός, συζητώντας ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια και την κλιματική ανθεκτικότητα της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι προκλήσεις και οι αναπτυξιακές δυνατότητες που διαμορφώνονται για την Περιφέρεια, με κοινό στόχο την προώθηση έργων και πολιτικών που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους για συνέχιση της συνεργασίας. Ο περιφερειάρχης συνεχάρη την κ. Σούκουλη για την ανάληψη των νέων της καθηκόντων και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η μέχρι σήμερα συνεργασία τους θα συνεχιστεί με την ίδια αποτελεσματικότητα, προς όφελος της Πελοποννήσου και των τοπικών κοινωνιών της.