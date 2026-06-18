Αποφάσεις για συνέχιση δακοκτονίας

Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος χθες σε συνέντευξη Τύπου, εγκρίθηκε η λύση δύο συμβάσεων ψεκασμών με ανάδοχο του προγράμματος, λόγω ανωτέρας βίας, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Η εξέλιξη αυτή αφορά τις κοινότητες Χαραυγής, Καινούργιου Χωριού, Λαχανάδας, Φοινικούντας, Μεσοποτάμου - Σουληναρίου και Ευαγγελισμού. Παράλληλα, εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για τη διενέργεια ψεκασμών στην κοινότητα Ευαγγελισμού για τα έτη 2026 και 2027, με προϋπολογισμό 56.048 ευρώ. Για τις υπόλοιπες κοινότητες, όπου λύθηκαν οι συμβάσεις, η επιλογή νέου αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καθώς τα ποσά βρίσκονται κάτω από τα σχετικά όρια.

Ο κ. Αναστασόπουλος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα και θα προκύψουν νέοι ανάδοχοι για όλες τις περιοχές που επηρεάζονται. Ενημέρωσε επίσης ότι το πρόγραμμα παγιδοθεσίας εξελίσσεται κανονικά και έχει ξεκινήσει από τις 25 Μαΐου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία από τον έλεγχο των παγίδων, δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη για την έναρξη ψεκασμών, καθώς οι πληθυσμοί του δάκου παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.