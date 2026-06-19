Πελοπόννησος: Η «Λαϊκή Συσπείρωση» για κρούσματα ευλογιάς

Το ζήτημα της επανεμφάνισης κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφικές μονάδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου φέρνει στη συνεδρίαση λογοδοσίας της 22ας Ιουνίου η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Νίκος Κουτουμάνος και Γιάννης Κελλάρης αποδίδουν ευθύνες στην κυβέρνηση και στην Περιφερειακή Αρχή για τη διαχείριση της ζωονόσου, ζητώντας μεταξύ άλλων πλήρεις αποζημιώσεις των πληγέντων κτηνοτρόφων, στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εξέταση του εμβολιασμού ως μέσου αντιμετώπισης της νόσου.

Στο κείμενο που κατέθεσαν επισημαίνουν ότι τα νέα κρούσματα σε μονάδες των δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και πρόσφατα της Μεσσηνίας οδήγησαν στη θανάτωση εκατοντάδων ζώων. Υποστηρίζουν ακόμη ότι οι δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες, αναφέροντας πως μόλις 22 κτηνίατροι των υπηρεσιών της Περιφέρειας καλούνται να επιτηρήσουν τη νέα έξαρση της νόσου στην Πελοπόννησο.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» ζητά από την Περιφερειακή Αρχή να τοποθετηθεί σε πέντε αιτήματα: την άμεση αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων στο 100% της ζημιάς, την κάλυψη της αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου και των ζωοτροφών, τη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, τη λήψη όλων των αναγκαίων επιστημονικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού, καθώς και τη μη επιβάρυνση των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων με το κόστος των μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου.