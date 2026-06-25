Μαζικές προσλήψεις και αυξήσεις μισθών ζητούν οι εργαζόμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αυξήσεις μισθών για να ζουν με αξιοπρέπεια και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ζήτησαν οι εργαζόμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, που συμμετείχαν στην χθεσινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, την οποία είχε προκηρύξει η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ).

Μέλη των Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων της Π.Ε. και του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησαν το πρωί, παράσταση διαμαρτυρίας στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας στην Καλαμάτα (πρώην σχολές Παπαφλέσσα) κι επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον αντιπεριφερειάρχη Στάθη Αναστασόπουλο.

Το ψήφισμα αυτό κατατέθηκε από τους Συλλόγους Υπαλλήλων των Π.Ε. στο προχθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο και ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις.

Σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Π.Ε. Μεσσηνίας Λένα Τομπουλίδου παρατήρησε: “Εχουμε φθάσει στα όριά μας, η υποστελέχωση των υπηρεσιών είναι τραγική και οι μισθοί μας στα τάρταρα. Από τα μνημόνια και μετά έχει μειωθεί δραματικά η αγοραστική μας δύναμη. Εκτός από την ενεργειακή κρίση, πάμε στο σούπερ μάρκετ και δεν προλαβαίνουμε ούτε το 15νθήμερο να βγάλουμε. Ζητάμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ευκολότερες διαδικασίες στα οδοιπορικά μας, ειδικά σε έκτακτες ανάγκες, όπως είναι με τους μηχανικούς και την πολιτική προστασία. Εχουμε προβλήματα κτηριακά, περιμένουμε εδώ και χρόνια να γίνει το Διοικητήριο. Φύγαμε για 2 χρόνια κι έχουν περάσει 4”.

Ακόμα, εξέφρασε τη συμπαράσταση των υπαλλήλων της Π.Ε. “στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και των άλλων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα”.

Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Μεσσηνίας της ΑΔΕΔΥ Δημήτρης Φαββατάς δήλωσε ότι “το Ν.Τ. στηρίζει την κινητοποίηση των εργαζομένων στις Περιφέρειες, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους” και σημείωσε: “Εδώ και χρόνια παλεύουμε για καλύτερες συνθήκες εργασίας, για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες. Οι Σύλλογοι Υπαλλήλων κατέθεσαν ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου που ψηφίστηκε. Αφορά προσλήψεις, αυξήσεις των μισθών, να γίνονται έλεγχοι στην αγορά που δεν γίνονται λόγω έλλειψης προσωπικού”.

Ακόμα, ζήτησε “να επιδιορθωθούν τα κτήρια που είναι ακατάλληλα για τους εργαζόμενους”, χαιρέτισε “τον αγώνα των αγροτών, είμαστε δίπλα τους” και κατέληξε: “Η κυβέρνηση να ασχοληθεί σοβαρά και να δώσει λύσεις Οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι λιγότεροι από τους υπαλλήλους που είχε η Νομαρχία Μεσσηνίας”.

Οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες απαιτούν “άμεσες και ουσιαστικές λύσεις, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενίσχυση των υπηρεσιών με τους αναγκαίους πόρους και σύγχρονες υποδομές, καθώς και τη θεσμοθέτηση κινήτρων για την προσέλκυση νέων εργαζομένων στις Περιφέρειες”. Διεκδικούν “αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Μισθούς για να ζουν οι εργαζόμενοι αξιοπρεπώς από τη δουλειά τους, γι’ αυτό διεκδικούμε αυξήσεις 20%, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, υπογραφή ΣΣΕ για τους υπαλλήλους των Περιφερειών”.

Γ.Σ.