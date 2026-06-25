Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δημιουργία βάσης στελεχών για την τουριστική στρατηγική

Στη δημιουργία του Visit Peloponnese Talent Pool, μιας ανοιχτής βάσης στελεχών και συνεργατών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη του νέου Destination Management & Marketing Organization (DMMO) της Πελοποννήσου, προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του Visit Peloponnese και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου.

Ο νέος Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού φιλοδοξεί να αποτελέσει τον μόνιμο μηχανισμό συντονισμού της τουριστικής στρατηγικής της Πελοποννήσου, συνδέοντας τη διαχείριση του προορισμού με την ανάπτυξη νέων τουριστικών εμπειριών, τη συνεργασία με δήμους, επιχειρήσεις και φορείς, καθώς και τη διεθνή προβολή της Περιφέρειας.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε επαγγελματίες με εμπειρία και ενδιαφέρον σε τομείς όπως η διαχείριση προορισμών, η τουριστική στρατηγική, η ανάπτυξη προϊόντων και εμπειριών, η βιωσιμότητα, το μάρκετινγκ και η επικοινωνία, η ανάλυση δεδομένων, η διαχείριση έργων, τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι συνεργασίες, η εκπαίδευση και η υποστήριξη επισκεπτών και επαγγελματιών του τουρισμού.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το Talent Pool αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας οργανωμένης δεξαμενής ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα μπορεί να αξιοποιείται σε μελλοντικές ανάγκες στελέχωσης, σε ειδικά έργα, θεματικές ομάδες εργασίας και συνεργασίες του Visit Peloponnese.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους, να επιλέξουν έως δύο τομείς στους οποίους θεωρούν ότι μπορούν να συνεισφέρουν και να παρουσιάσουν συνοπτικά την εμπειρία και τις προτάσεις τους για την περαιτέρω ανάπτυξη της Πελοποννήσου ως τουριστικού προορισμού.

Διευκρινίζεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν συνιστά αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας και δεν συνεπάγεται αυτόματη επιλογή ή πρόσληψη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Visit Peloponnese.