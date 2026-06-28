«Στον αέρα» οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων: Σε Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου

“Στον αέρα” βρίσκεται ακόμα η κατασκευή 7 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων και ο σύγχρονος κλειστός διαδημοτικός ΣΜΑ Καλαμάτας και Μεσσήνης νότια από το σημείο που κατασκευάζεται το Πράσινο Σημείο, σε κοντινή απόσταση από τη Μονάδα Λιπασματοποίησης Καλαμάτας (ΜΟΛΑΚ).

Αιτία το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί εδώ και αρκετούς μήνες, από την κυβέρνηση, η μεταφορά της χρηματοδότησης της υλοποίησης των έργων από το προηγούμενο ΕΣΠΑ στο καινούργιο. Αποτέλεσμα είναι να συνεχίζεται η περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση των δήμων.

Αναλυτικά: Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 υπογράφηκε σε πανηγυρικό κλίμα στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, η σύμβαση για την κατασκευή 7 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μεταξύ αυτών και ο σύγχρονος κλειστός διαδημοτικός ΣΜΑ Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Σχεδόν 10 μήνες μετά το σημαντικό έργο δεν έχει ξεκινήσει, όπως και κανένας άλλος Σταθμός και στον χώρο παραμένει η πινακίδα του έργου και τα χορτάρια που έχουν “πάει στον ...Θεό”.

Οπως μας ενημέρωσε ο διευθυντής του ΦΟΔΣΑ Νίκος Αγγελόπουλος, το πρόβλημα είναι διαδικαστικό, γραφειοκρατικό, αλλά σημαντικό για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και της υλοποίησής του. Είναι η μεταφορά του έργου από το προηγούμενο κεντρικό ΕΣΠΑ, του υπουργείου, στο καινούργιο που ξεκίνησε να υλοποιείται. Το έργο των ΣΜΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι έργο – γέφυρα από το ένα ΕΣΠΑ στο άλλο, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα στην πράξη. Με αποτέλεσμα να μην έχει ξεκινήσει η κατασκευή ούτε ενός ΣΜΑ στην Περιφέρεια από τους 15 που προβλέπονται σε δεύτερη φάση.

Επιπλέον, όπως μας επισήμανε ο κ. Αγγελόπουλος στον ΣΜΑ Καλαμάτας – Μεσσήνης απαιτείται να γίνει γεωλογική μελέτη, καθώς η περιοχή είναι βάλτος με εναποθέσεις αδρανών υλικών τα προηγούμενα χρόνια. Η μελέτη θα δείξει πώς πρέπει να γίνουν οι θεμελιώσεις και αν χρειαστεί να γίνει εξυγίανση του εδάφους.

Ο κλειστός διαδημοτικός ΣΜΑ προϋπολογισμού 1.990.000 ευρώ συν τον ΦΠΑ, προβλέπεται να είναι ενεργειακά αυτόνομος, καθώς θα κατασκευαστεί φωτοβολταϊκό για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες.

Για τη σημασία του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, σε αυτοψία στον χώρο την επόμενη μέρα της υπογραφής είχε δηλώσει: “Θα μπορούμε να μεταφέρουμε εδώ τα απορρίμματά μας, να τα μεταφορτώνουμε και να τα οδηγούμε προς διαχείριση στην Καλλιρρόη. Αυτό θα μειώσει σημαντικά το κόστος διαχείρισης και μεταφοράς και θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες, στα αυξημένα κόστη που αυτή τη στιγμή πληρώνει ο Δήμος Καλαμάτας για τη μεταφορά στον συγκεκριμένο χώρο”.

Χθες ο δήμαρχος επιβεβαίωσε στην “Ε” ότι χωρίς τον ΣΜΑ ο Δήμος Καλαμάτας επιβαρύνεται κατά 30% με 40% στο κόστος μεταφοράς προς την Καλλιρρόη. Ωστόσο, επισήμανε ότι με τον ΣΜΑ το μεγάλο όφελος θα είναι ότι τα απορριμματοφόρα που σήμερα κάνουν 2 δρομολόγια καθημερινά μέσα στην πόλη, για την αποκομιδή των απορριμμάτων, θα μπορούν να κάνουν ένα ακόμα, με αποτέλεσμα η πόλη να είναι πιο καθαρή.

Την ημέρα της υπογραφής ο γ.γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος Μανώλη Γραφάκος είχε μιλήσει για “σημαντική μέρα, που την περιμέναμε καιρό, άργησε” και είχε σημειώσει: “Οι ΣΜΑ έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και χαμηλότερο κόστος για τους πολίτες”.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο αφορά την κατασκευή 7 ΣΜΑ, προϋπολογισμού 7,4 εκ. ευρώ. Πέρα από τον κλειστό διαδημοτικό Καλαμάτας – Μεσσήνης, οι άλλοι Σταθμοί είναι: Των Δήμων Δυτικής Μάνης (στη θέση “Δύο Πέτρες”, στο Προσήλιο), Ελαφονήσου (εκτός ορίων οικισμού Ελαφονήσου), Μονεμβασιάς (στη θέση “Χέρωμα” εκτός σχεδίου Κοινότητας Αγίων Αποστόλων στη Δημοτική Ενότητα Βοιών), Νότιας Κυνουρίας (στη θέση “Τσουμιάς” εκτός σχεδίου του Λεωνιδίου), Βόρειας Κυνουρίας (στη θέση “Καραχασάνι” εκτός ορίου οικισμού Άστρους) και Λουτρακίου - Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων (στους Αγίους Θεοδώρους).

Να επισημάνουμε ότι σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η δημοπράτηση της κατασκευής άλλων 8 ΣΜΑ σε περιοχές της Πελοποννήσου. Δεν έχει βρεθεί και αναζητείται το πρόγραμμα, που θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή τους. Πρόκειται για ΣΜΑ στους Δήμους Πύλου - Νέστορος, Μονεμβασιάς (στη Δημοτική Ενότητα Μολάων), Ανατολικής Μάνης, Σπάρτης, Γορτυνίας, Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ

Μπροστά από τον χώρο του ΣΜΑ κατασκευάζεται το Πράσινο Σημείο του Δήμου Καλαμάτας.

Στον χώρο έχουν γίνει κατασκευές και όπως μας ενημέρωσε ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος κατασκευαστικά το έργο έχει ολοκληρωθεί. Μένει ο εξοπλισμός του που προβλέπεται, σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου, να χρηματοδοτηθεί και να εγκατασταθεί από το ολιστικό σχέδιο ανακύκλωσης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ύψους 65 εκ. ευρώ.

Ο κ. Βασιλόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι αυτή η σημαντική διαδικασία δεν θα καθυστερήσει.

Σύμφωνα με την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του δήμου, προϋπολογισμού 797.443,93 ευρώ, που είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, η προμήθεια εξοπλισμού του Πράσινου Σημείου αφορούσε οικίσκους, στέγαστρα, περιέκτες, κλαδοτεμαχιστή, γεφυροπλάστιγγα κλπ., προκειμένου να λειτουργήσει.