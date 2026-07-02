Περιφέρεια Πελοποννήσου: 4,1 εκ. ευρώ για voucher σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ

Νέα χρηματοδοτική πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 4.115.508 ευρώ για τη στήριξη των οικογενειών και τη διεύρυνση της πρόσβασης παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Η δράση αφορά τον κύκλο 2026-2027 και αναμένεται να ωφελήσει περισσότερους από 2.000 δικαιούχους, με τη διάθεση άνω των 1.500 voucher σε ολόκληρη την Περιφέρεια.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, η πρόσκληση αφορά την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

Η χρηματοδότηση καλύπτει τη χορήγηση voucher προς τις οικογένειες για τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, καθώς και για τη συμμετοχή παιδιών σχολικής ηλικίας και ατόμων με αναπηρία σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

Η δράση εντάσσεται στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Εγγύηση για το Παιδί» (Child Guarantee) και έχει ως στόχο να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε ποιοτικές υπηρεσίες αγωγής, εκπαίδευσης, φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης, συμβάλλοντας παράλληλα στην άρση κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Περιφέρειας, περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι αναμένεται να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, ενώ θα διατεθούν περισσότερα από 1.500 voucher για την κάλυψη αναγκών φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 4.115.508 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση των κοινωνικών παρεμβάσεων της Περιφέρειας με επίκεντρο την υποστήριξη της οικογένειας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός επισήμανε ότι η Περιφέρεια αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο προκειμένου να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας και ουσιαστική στήριξη στην καθημερινότητα των οικογενειών. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η κοινωνική πολιτική να μεταφράζεται σε πραγματικές δυνατότητες για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του νέου κύκλου του προγράμματος. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί από την ΕΕΤΑΑ η πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση των voucher, σύμφωνα με τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια που θα προβλέπονται για το σχολικό έτος 2026-2027.