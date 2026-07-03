Ο Μανώλης Σκαντζός ξανά πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Σε κλίμα έντονων πολιτικών τοποθετήσεων αλλά και συναινέσεων ολοκληρώθηκε η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για την ανάδειξη των προσώπων που θα στελεχώσουν το προεδρείο του οργάνου και την Περιφερειακή Επιτροπή για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Κατά την ψηφοφορία, ο Μανώλης Σκαντζός επανεξελέγη πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά πλειοψηφία.

Στη θέση του αντιπροέδρου εκλέχθηκε ομόφωνα ο Γιώργος Ρουμελιώτης, μετά από πρόταση της μείζονος μειοψηφίας. Τη θέση του γραμματέα κατέλαβε, επίσης ομόφωνα, ο Παναγιώτης Μερμίγκης, τον οποίο πρότεινε η παράταξη του Μανώλη Μάκαρη.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την πρόταση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, για την ανανέωση της θητείας του νυν προέδρου, Μανώλη Σκαντζού. Ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε το σώμα για τη συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία μακριά από τοξικότητα, ενώ αναφέρθηκε και στις επερχόμενες αλλαγές που φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος θεσπίζει νέα όργανα και μειώνει τις συνεδριάσεις λογοδοσίας.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Μανώλης Μάκαρης άσκησε κριτική στον τρόπο διοίκησης του προέδρου κατά το πρώτο μισό της θητείας, υποστηρίζοντας ότι λειτούργησε περισσότερο ως υπερασπιστής της περιφερειακής αρχής παρά ως πρόεδρος όλων των παρατάξεων. Παράλληλα, έθεσε χωροταξικά και τεχνικά ζητήματα, όπως η έλλειψη μικροφώνων για τις παρατάξεις, ενώ χαρακτήρισε αναχρονιστικό το νέο πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τονίζοντας ότι αφαιρεί αρμοδιότητες από τα συμβούλια.

Ο Νίκος Κουτουμάνος, εκπροσωπώντας τη Λαϊκή Συσπείρωση, δήλωσε «παρών» στη διαδικασία για λόγους αρχής που απορρέουν από τον κανονισμό, αλλά καταψήφισε την πρόταση για τη θέση του προέδρου, καταλογίζοντας ευθύνες στην παράταξη της πλειοψηφίας για τη συνολική διαχείριση των συνεδριάσεων.

Η Κωνσταντίνα Νικολάκου, εκ μέρους της παράταξης του Πέτρου Τατούλη σημείωσε ότι ο νέος κώδικας υποβαθμίζει και οπισθοδρομεί τον θεσμό της αυτοδιοίκησης. Δήλωσε «παρών» στην ψηφοφορία, αναφέροντας ότι η ευθύνη για την επιλογή του προέδρου ανήκει αποκλειστικά στον περιφερειάρχη.

Η εκλογή της Περιφερειακής Επιτροπής

Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης πραγματοποιήθηκε η μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των οκτώ μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία αντικατέστησε την πρώην Οικονομική Επιτροπή. Η κατανομή των εδρών ορίστηκε σε 5 μέλη για την πλειοψηφία και 3 για την αντιπολίτευση.

Ο Μανώλης Μάκαρης ζήτησε ευρύτερη εκπροσώπηση των μικρότερων παρατάξεων στην επιτροπή, ωστόσο τόσο η πλειοψηφία όσο και η μείζων μειοψηφία επισήμαναν ότι το νομικό πλαίσιο είναι απολύτως δεσμευτικό ως προς τον αριθμό και τις διαδικασίες εκλογής.

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και τις σχετικές κληρώσεις για τη σειρά κατάταξης, η σύνθεση των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής διαμορφώθηκε ως εξής:

Τακτικά μέλη από την πλειοψηφία:

Στάθης Αναστασόπουλος (15 ψήφοι)

Θεόδωρος Βερούτης (15 ψήφοι)

Σπυρίδων Ζαχαριάς (15 ψήφοι)

Ανδρέας Τσουκαλάς (15 ψήφοι)

Γιώργος Χασικίδης (15 ψήφοι)

Αναπληρωματικά μέλη από την πλειοψηφία (με σειρά κλήρωσης):

Κώστας Μανδρώνης Σπύρος Τζινιέρης

Γιάννης Ματζούνης

Αθηνά Κόρκα Αναστάσιος Γανώσης

Τακτικά μέλη από την αντιπολίτευση:

Ντίνα Νικολάκου (11 ψήφοι)

Άγγελος Παπαγγελόπουλος (10 ψήφοι)

Θεόδωρος Οικονόμου (8 ψήφοι)

Αναπληρωματικά μέλη από την αντιπολίτευση (με σειρά κατάταξης και κλήρωσης):