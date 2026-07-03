Υπογραφές σήμερα για έργα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Εθνικού (σ.σ Δημοτικού) Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, προχωρά σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 11 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, όπου ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός θα υπογράψει τη σύμβαση για την υλοποίηση του έργου.

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων, στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην αναβάθμιση της συνολικής ποιότητας της αθλητικής υποδομής, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες αθλητών, σωματείων και πολιτών.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης ενός έργου που εντάσσεται στον σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Μεσσηνίας.