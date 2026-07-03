Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσκληση για αντιπλημμυρικά έργα 20 εκ ευρώ

Νέα χρηματοδοτική πρόσκληση συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027».

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, η πρόσκληση αφορά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μικρού μεγέθους, με έμφαση σε σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις, οι οποίες βασίζονται σε λύσεις που αξιοποιούν το οικοσύστημα και τις πράσινες υποδομές.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η μείωση του κινδύνου πλημμυρών, η προστασία οικισμών, παραγωγικών δραστηριοτήτων και κρίσιμων υποδομών, καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η χρηματοδότηση καλύπτει, μεταξύ άλλων, έργα οριοθέτησης και διευθέτησης ποταμών και χειμάρρων, αναβάθμισης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων, κατασκευής και ενίσχυσης αντιπλημμυρικών υποδομών, καθώς και αναχώματα και άλλες παρεμβάσεις για την ασφαλή διαχείριση των πλημμυρικών υδάτων.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να κατευθυνθούν σε έργα με το μεγαλύτερο όφελος για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία των υποδομών.

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι δήμοι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

Σε δήλωσή του ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός τόνισε ότι με τη νέα χρηματοδότηση δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για έργα που προστατεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και κρίσιμες υποδομές. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο, με στόχο η Πελοπόννησος να γίνει πιο ασφαλής, πιο ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.