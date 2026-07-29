Περιφερειακό Συμβούλιο: Ερώτηση Κουτουμάνου για την γεώτρηση στο Χανδρινού

Τον προβληματισμό που επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Χανδρινού για τη χρήση γεώτρησης στις ανάγκες κατασκευής του νέου οδικού άξονα Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη μετέφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νίκος Κουτουμάνος, ζητώντας διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη γεώτρηση χρησιμοποιούνταν μέχρι πρότινος για αρδευτικούς σκοπούς και απαλλοτριώθηκε στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τον Σεπτέμβριο του 2025 κάτοικοι διαπίστωσαν ότι υδροφόρες της κατασκευάστριας κοινοπραξίας αντλούν νερό από τη γεώτρηση για τις ανάγκες των εργασιών και τη διαβροχή του εργοταξιακού οδικού δικτύου.

Ο Νίκος Κουτουμάνος επισήμανε ακόμη ότι στην ίδια περιοχή λειτουργούν υδρευτικές γεωτρήσεις του Δήμου Πύλου - Νέστορος, εκφράζοντας την ανησυχία των κατοίκων για το ενδεχόμενο υπεράντλησης και ζητώντας να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει εξάντληση των υδατικών πόρων.

Απαντώντας στην επερώτηση, ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Στάθης Αναστασόπουλος διευκρίνισε ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν έχουν αρμοδιότητα στην αδειοδοτική διαδικασία της γεώτρησης.

Όπως είπε, η γεώτρηση βρίσκεται εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης του έργου Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη και, μετά την απαλλοτρίωση, αποτελεί κρατική ιδιοκτησία.

Πρόσθεσε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία και έχει λάβει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση έγκριση για την άντληση συγκεκριμένης ετήσιας ποσότητας νερού για τις ανάγκες του έργου. Παράλληλα, σημείωσε ότι στη γεώτρηση έχει τοποθετηθεί μετρητής παροχής, μέσω του οποίου ελέγχεται η ποσότητα του αντλούμενου νερού, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι σήμερα οι απολήψεις παραμένουν κάτω από τα όρια που προβλέπει η σχετική άδεια.