Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Πελοποννήσου: Αρνητική γνωμοδότηση για μονάδα  ανακύκλωσης ελαστικών στη Μεγαλόπολη

Αρνητικά γνωμοδότησε η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Πελοποννήσου για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων και ανακύκλωσης ελαστικών αυτοκινήτων με τη μέθοδο της πυρόλυσης στη θέση «Κοκκινίτσα» Παραδεισίων του Δήμου Μεγαλόπολης.

Η Επιτροπή συνεδρίασε την Τρίτη 25 Αυγούστου, για πρώτη φορά με τη νέα της σύνθεση, υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Στάθη Αναστασόπουλου.

Σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή, η αρνητική γνωμοδότηση συνδέεται με τη στρατηγική μετάβασης της Μεγαλόπολης σε ένα διαφορετικό και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο είδος των επενδύσεων που αναπτύσσονται κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο, στην προστιθέμενη αξία και τις θέσεις εργασίας που δημιουργούν, καθώς και στη συμβατότητά τους με τον σχεδιασμό για το μέλλον της περιοχής.

Η Επιτροπή γνωμοδότησε παράλληλα θετικά για σημαντικά τουριστικά επενδυτικά σχέδια στην Ερμιονίδα, στα οποία περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές και σύνθετες τουριστικές επενδύσεις. Η περιφερειακή αρχή εκτιμά ότι οι συγκεκριμένοι σχεδιασμοί ενισχύουν την Ερμιονίδα ως προορισμό υψηλής ποιότητας, διευρύνουν το τουριστικό προϊόν και μπορούν να συμβάλουν στην προσέλκυση κεφαλαίων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Επιτροπής η περιφερειακή σύμβουλος της Νέας Πελοποννήσου Ντίνα Νικολάκου.

Ο κ. Αναστασόπουλος δήλωσε ότι επιδίωξη της Επιτροπής, υπό την καθοδήγηση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, αποτελεί η άμεση και ουσιαστική εξέταση των υποθέσεων, ώστε πολίτες και επενδυτές να γνωρίζουν ότι οι διαδικασίες προχωρούν με σαφείς κανόνες και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Πρόσθεσε ότι κάθε περίπτωση αξιολογείται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και τη συμβατότητά της με τον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου.