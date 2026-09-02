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Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2026 19:13

Ο Μάκαρης για προστασία υδροφόρου ορίζοντα στο Χανδρινού

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Ο Μάκαρης για προστασία υδροφόρου ορίζοντα στο Χανδρινού

Navarino Agora

Την ανάγκη προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα και της αγροτικής παραγωγής στο Χανδρινό, καθώς και την απαρέγκλιτη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στο εργοτάξιο του έργου Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, επισημαίνει ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος Μανώλης Μάκαρης.

Η παράταξη εκφράζει τη στήριξή της στους αγρότες και τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στον υδροφόρο ορίζοντα και στις αρδευτικές γεωτρήσεις η άντληση νερού για τις ανάγκες του εργοταξίου.

Ο κ. Μάκαρης τονίζει ότι ο νέος οδικός άξονας είναι αναγκαίος και πρέπει να προχωρήσει, ωστόσο οι ανάγκες της κατασκευής δεν μπορούν να μπαίνουν πάνω από την τοπική κοινωνία και την παραγωγή. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκτελεί τη διαβροχή του εργοταξίου τηρώντας πλήρως τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Για τον λόγο αυτό, ζητά να δημοσιοποιηθεί η άδεια χρήσης νερού με όλους τους όρους της, να γνωστοποιηθούν οι πραγματικές ποσότητες άντλησης βάσει υδρομετρητή, να ελεγχθεί η κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα και να εξεταστεί εναλλακτική πηγή νερού αν διαπιστωθεί επιβάρυνση.

Όπως καταλήγει η παράταξη, το έργο οφείλει να ολοκληρωθεί με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους, χωρίς οι παραγωγοί του Χανδρινού να πληρώσουν το κόστος σε νερό και εισόδημα.

Κατηγορία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
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