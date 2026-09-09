Ο Πτωχός στις εορταστικές εκδηλώσεις στο Λουτράκι

Στις εορταστικές εκδηλώσεις για το Γενέσιο της Θεοτόκου και την Παναγία Γιάτρισσα, Πολιούχο του Λουτρακίου, συμμετείχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος με αφορμή την παρουσία του στην Κορινθία ανακοίνωσε και νέα χρηματοδότηση για την ανάδειξη του Ακροκορίνθου.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Πτωχός γνωστοποίησε ότι υπεγράφη πρόσκληση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ για τον φωτισμό και την ανάδειξη του Κάστρου Ακροκορίνθου. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μία ακόμη παρέμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Κορινθία, με στόχο ένα από τα σημαντικότερα και πλέον εμβληματικά τοπόσημα της Πελοποννήσου να αναδειχθεί περισσότερο και να ενισχύσει την επισκεψιμότητά του.

Ο περιφερειάρχης συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την ανάδειξη σημαντικών μνημείων και τοποσήμων. Αναφέρθηκε στην εμπειρία αντίστοιχων παρεμβάσεων στη Μονεμβασιά, ενώ σημείωσε ότι ανάλογες δράσεις σχεδιάζονται και σε άλλα σημεία της Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων το Λεωνίδιο.

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Πτωχός είχε παραστεί στις θρησκευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρισσας στο Λουτράκι, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος πιστών για τον εορτασμό της Πολιούχου της πόλης.

Ο περιφερειάρχης ευχήθηκε χρόνια πολλά στο Λουτράκι και στους εορτάζοντες, καθώς και υγεία, δύναμη και κάθε καλό στις οικογένειες της πόλης και της Κορινθίας.