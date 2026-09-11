Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προετοιμασία για πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα

Την ετοιμότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ενόψει της περιόδου αυξημένου κινδύνου για πλημμύρες και έντονα καιρικά φαινόμενα εξέτασε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, με έμφαση στους καθαρισμούς υδατορεμάτων, τα αντιπλημμυρικά έργα και τα σημεία που χρειάζονται αυξημένη επιτήρηση.

Η προετοιμασία ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στην Τρίπολη, υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν οι καθαρισμοί υδατορεμάτων και οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έγινε αναφορά στα σημεία όπου απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες ή αυξημένη επιτήρηση.

Παράλληλα, εξετάστηκαν η διαθεσιμότητα προσωπικού και μέσων, η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών και οι διαδικασίες που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Λάμπρος Τζούμης παρουσίασε την κατάσταση της προετοιμασίας του μηχανισμού και τα σημεία στα οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Ο Δημήτρης Πτωχός επισήμανε την ανάγκη σαφούς κατανομής ρόλων και άμεσου συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και στην προστασία ανθρώπινων ζωών, περιουσιών και κρίσιμων υποδομών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο αναπληρωτής περιφερειάρχη, οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι των Δήμων, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Δασικών Υπηρεσιών, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας.