Στο 50% η κατασκευή της παράκαμψης Πεταλιδίου

Η ισχύουσα παράταση ολοκλήρωσης του έργου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και, σύμφωνα με την υπηρεσία, θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε κατά πλειοψηφία χθες Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου τον 3ο ΑΠΕ και το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών για το υποτμήμα Χ.Θ. 5+200 – Χ.Θ. 6+450, που αφορά τη διέλευση του αρχαιολογικού χώρου Πεταλιδίου. Η εργολαβία έχει προϋπολογισμό 13 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και ανάδοχος είναι η «Γ. ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε.».

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι για τον ΑΠΕ υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής και του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και ζήτησε διευκρινίσεις για την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Από τις απαντήσεις των υπηρεσιακών στελεχών ξεκαθαρίστηκε ότι η μεταβολή ανέρχεται περίπου σε 1,9 εκατ. ευρώ μαζί με τις αναθεωρήσεις και τον ΦΠΑ και αφορά εργασίες και αναθεωρήσεις.

Η υπηρεσία χαρακτήρισε την παράκαμψη Πεταλιδίου «ειδικό» και «δύσκολο» έργο, το οποίο έχει αντιμετωπίσει σειρά προβλημάτων. Όπως αναφέρθηκε, ο ανάδοχος είχε υποβάλει αίτημα διακοπής εργασιών, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό, ενώ του δόθηκε εντολή να συνεχίσει τις εργασίες με στόχο την ολοκλήρωση έως το τέλος του έτους.

Στο 50% το έργο, στο 75% η διάνοιξη της σήραγγας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συζήτηση για την πραγματική πρόοδο του έργου. Σε ερώτηση της περιφερειακής συμβούλου Ντίνας Νικολάκου, η υπηρεσία διευκρίνισε ότι η συνολική πρόοδος βρίσκεται περίπου στο 50%, με βάση τα τιμολόγια.

Διαφορετική είναι η εικόνα στη διάνοιξη της σήραγγας, η οποία βρίσκεται περίπου στο 75%. Επισημάνθηκε ωστόσο ότι η ολοκλήρωση της διάνοιξης δεν σημαίνει και ολοκλήρωση της σήραγγας, καθώς απομένουν και άλλες εργασίες στο εσωτερικό της. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, εκτός της σήραγγας το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικειμένου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Στη συζήτηση τέθηκε και η τροποποίηση της μελέτης, η οποία έγινε στις 20 Οκτωβρίου 2025 και εγκρίθηκε στις 15 Απριλίου 2026. Η υπηρεσία απέδωσε την ανάγκη τροποποίησης στις γεωλογικές συνθήκες που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε σήραγγα μήκους περίπου 265,5 μέτρων και επιπλέον 48 μέτρα κατασκευής τύπου cut and cover.

Στην πορεία, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε στην Επιτροπή, η κατάσταση των πετρωμάτων επέβαλε αλλαγή στην κλίση και στο υψόμετρο του δρόμου. Ως αποτέλεσμα κρίθηκε αναγκαία η κατάργηση του cut and cover από τη μία πλευρά και η αντίστοιχη επιμήκυνση της σήραγγας. Η τροποποίηση, επομένως, προέκυψε κατά την εξέλιξη της κατασκευής και συνδέθηκε με τις πραγματικές γεωλογικές συνθήκες που αντιμετώπισε το έργο.

Η αντιπαράθεση για τις νέες εργασίες

Η συζήτηση πήρε πιο έντονο χαρακτήρα όταν τέθηκε το ζήτημα των νέων τιμών και των πρόσθετων εργασιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας, ο ΑΠΕ περιλαμβάνει επτά νέες τιμές, από τις οποίες οι έξι αφορούν στηθαία ασφαλείας που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική εργολαβία και η έβδομη εργασίες προϋποστήριξης κατά τη διάνοιξη της σήραγγας.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης τέθηκε το ερώτημα εάν οι πρόσθετες εργασίες είχαν ήδη αρχίσει πριν από την έγκριση του ΑΠΕ από την Περιφερειακή Επιτροπή. Η υπηρεσία απάντησε ότι οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και πραγματοποιούνται με δική της εντολή.

Η απάντηση προκάλεσε τις αντιδράσεις των συμβούλων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν το θέμα και έθεσαν ζήτημα ελέγχου της διαδικασίας από τα αρμόδια όργανα.

Ο Χρήστος Λαμπρόπουλος από την πλευρά του επισήμανε ότι η εισήγηση της υπηρεσίας συνοδεύεται από τις απαιτούμενες εγκρίσεις, αιτιολογικές εκθέσεις και πίνακες, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει αντίρρηση να ελεγχθεί η διαδικασία εφόσον τίθεται θέμα σχετικά με την επίβλεψη του έργου.

Πίεση για ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του 2026

Κεντρικό ζήτημα παραμένει πλέον το χρονοδιάγραμμα. Η ισχύουσα παράταση φτάνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η υπηρεσία παραδέχθηκε ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί το έργο μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα.

Στη συζήτηση έγινε σαφές ότι τα περιθώρια για νέες παρατάσεις στενεύουν και ζητήθηκε στενή παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος από τις υπηρεσίες.

Η πίεση είναι ιδιαίτερα μεγάλη καθώς, με βάση την ενημέρωση που έγινε στην Επιτροπή, απομένει περίπου το μισό οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας, ενώ η σήραγγα, παρά την πρόοδο της διάνοιξης, χρειάζεται ακόμη σημαντικές εργασίες για να ολοκληρωθεί.

Τελικά ο 3ος ΑΠΕ και το 2ο Πρωτόκολλο Νέων Τιμών εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία. Κατά της έγκρισης ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Ντίνα Νικολάκου, Άγγελος Παπαγγελόπουλος και Θεόδωρος Οικονόμου.