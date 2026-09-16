Νέα χρηματοδοτική παρέμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου: 4 εκ. ευρώ για αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας

Η σχετική πρόσκληση, που υπογράφει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, απευθύνεται στους δήμους της Περιφέρειας ή στα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), μέσω του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021–2027.

Η παρέμβαση προβλέπει τη δημιουργία τοπικών δικτύων παιδικής προστασίας, με τη συνεργασία δήμων, κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρων Κοινότητας, σχολείων, δομών υγείας, πανεπιστημίων, αθλητικών και πολιτιστικών φορέων. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών που χρειάζονται υποστήριξη και η παροχή υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις ανάγκες των οικογενειών τους.

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη μέριμνα για παιδιά με αναπηρία ή προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, παιδιά Ρομά, καθώς και παιδιά που ζουν σε ιδρύματα ή σε επισφαλείς οικογενειακές και στεγαστικές συνθήκες.

Στις δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνονται ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική οικογενειών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκπαιδευτική υποστήριξη και κοινωνικά φροντιστήρια, μαθήματα ξένων γλωσσών και συμμετοχή σε αθλητικές, μουσικές, χορευτικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.

Προβλέπεται επίσης η χρηματοδοτική στήριξη των ωφελούμενων μέσω voucher για την πρόσβασή τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, μαθήματα και δραστηριότητες.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός επισημαίνει ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ισχυρότερο δίχτυ προστασίας σε τοπικό επίπεδο, ώστε τα παιδιά που έχουν ανάγκη να βρίσκουν έγκαιρα την κατάλληλη υποστήριξη και περισσότερες ευκαιρίες.