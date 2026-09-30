Περιφέρεια Πελοποννήσου: Τέλος του 2026 η ολοκλήρωση της παράκαμψης Πεταλιδίου

Το θέμα τέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με επερώτηση του Μανώλη Μάκαρη, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία του έργου, τις αλλαγές στη χάραξη και την τεχνική λύση, τις παρατάσεις και την αύξηση του κόστους. Απαντώντας, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το έργο να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, επισημαίνοντας τις ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζει κυρίως η κατασκευή της σήραγγας.

Ο Μανώλης Μάκαρης αναφέρθηκε στην αρχική χάραξη του δρόμου, η οποία περνούσε από τον αρχαιολογικό χώρο στο Κάστρο Πεταλιδίου. Οι εμπλοκές που προέκυψαν οδήγησαν τελικά στην επιλογή διαφορετικής τεχνικής λύσης, η οποία προβλέπει την κατασκευή σήραγγας κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο.

Ο Ανδρέας Τσουκαλάς επισήμανε από την πλευρά του ότι ο σχεδιασμός του έργου είναι πολύ παλαιότερος. Όπως είπε, η περιβαλλοντική αδειοδότηση ανάγεται στο 2003, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται για έργο που σχεδιάστηκε πριν από περισσότερο από δύο δεκαετίες και σήμερα κατασκευάζεται σε διαφορετικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, η σήραγγα μήκους περίπου 280 μέτρων πρέπει να περάσει κάτω από τα αρχαία και η κατασκευή της δεν γίνεται με τις συνήθεις μεθόδους διάνοιξης με μηχανικά μέσα. Αυτό, όπως υποστήριξε, αυξάνει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Μανώλης Μάκαρης, η σύμβαση για τη συνέχιση του έργου υπογράφηκε στις 21 Αυγούστου 2023 από τον τότε περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και τον ανάδοχο, ενώ η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν τον Αύγουστο του 2024.

Σήμερα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της επερώτησης, έχει εκτελεστεί περίπου το 50% του συνολικού φυσικού αντικειμένου, ενώ η διάνοιξη της σήραγγας βρίσκεται περίπου στο 75%. Ο Μανώλης Μάκαρης σημείωσε ότι απομένουν κρίσιμες εργασίες για να καταστεί η σήραγγα ασφαλής και λειτουργική και έθεσε το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο μισό του έργου μέσα στους επόμενους μήνες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η χρηματοδοτική προθεσμία, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην επερώτηση, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 21 Φεβρουαρίου 2027.

Ο Ανδρέας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι γίνεται προσπάθεια ώστε το έργο να έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του 2026. «Γίνεται κάθε προσπάθεια το συγκεκριμένο έργο να τελειώσει στο τέλος του χρόνου», ανέφερε. Σημαντικό μέρος των καθυστερήσεων αποδόθηκε από την περιφερειακή αρχή σε γεωλογικά προβλήματα τα οποία εμφανίστηκαν κατά την κατασκευή. Ο Ανδρέας Τσουκαλάς ανέφερε ότι τον προηγούμενο χειμώνα, έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις, σημειώθηκε κατάπτωση στην είσοδο της σήραγγας. Νέο πρόβλημα παρουσιάστηκε πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, αυτή τη φορά στο εσωτερικό της.Όπως υποστήριξε, τέτοια περιστατικά απαιτούν διακοπή των εργασιών και νέες τεχνικές γνωμοδοτήσεις πριν συνεχιστεί η διάνοιξη, καθώς προέχει η ασφάλεια της κατασκευής.

Ο Μανώλης Μάκαρης είχε αναφερθεί στις ίδιες εξελίξεις, υπενθυμίζοντας ότι τον Ιανουάριο του 2026 είχε καταθέσει επερώτηση μετά την κατάρρευση των πρανών, ενώ τον Αύγουστο είχε ζητήσει τη δημοσιοποίηση της νέας γεωτεχνικής έκθεσης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε μέσα στη σήραγγα.

Στην πορεία του έργου υπήρξε όμως και περίοδος διακοπής εργασιών λόγω προβλημάτων στις πληρωμές.

Ο Ανδρέας Τσουκαλάς ανέφερε ότι οι εργασίες ουσιαστικά ξεκίνησαν μετά την υπογραφή της σύμβασης του Αυγούστου του 2023, ενώ τα σοβαρά προβλήματα στις πληρωμές παρουσιάστηκαν μετά την αλλαγή του έτους. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε διακοπή των εργασιών και στη συνέχεια σε οικονομικές απαιτήσεις του αναδόχου.

Ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια αρχικά απέρριψε το αίτημα αποζημίωσης. Ο ανάδοχος προσέφυγε στο υπουργείο, το οποίο ενέκρινε αποζημίωση, ενώ ακολούθησαν και δικαστικές διαδικασίες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ανδρέας Τσουκαλάς, η αρχική απαίτηση ήταν μεγαλύτερη και περιορίστηκε κατά περίπου 400.000 έως 500.000 ευρώ μετά τη σχετική διαδικασία.

Ο Μανώλης Μάκαρης έθεσε ιδιαίτερα και το ζήτημα του κόστους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το αρχικό συμβατικό ποσό ήταν περίπου 13 εκατ. ευρώ, ενώ με τον τρίτο ανακεφαλαιωτικό πίνακα η δαπάνη έφθασε στα 14,939 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό προστίθεται, σύμφωνα με την επερώτηση, επιβάρυνση περίπου 1,64 εκατ. ευρώ από την αποζημίωση που συνδέεται με τη διακοπή των εργασιών.

Ο Μανώλης Μάκαρης ζήτησε να διευκρινιστεί ποιο θα είναι τελικά το συνολικό κόστος του έργου μαζί με τις αποζημιώσεις και ενδεχόμενες νέες απαιτήσεις του αναδόχου, καθώς και γιατί οι πληρωμές καθυστέρησαν το 2024.

Ο Ανδρέας Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στην επιλογή της Περιφέρειας να μη δίνονται μεγάλες παρατάσεις στην εργολαβία. Όπως εξήγησε, έχει επιλεγεί η χορήγηση παρατάσεων ανά έξι μήνες, ώστε η πορεία του έργου να επανέρχεται στην Περιφερειακή Επιτροπή και να υπάρχει τακτική ενημέρωση για την εξέλιξή του.

Αναφέρθηκε επίσης σε καθυστερήσεις που προκαλούνται από άλλους φορείς στις εργολαβίες της Περιφέρειας, φέρνοντας ως παράδειγμα την πολύμηνη διαδικασία για τη μεταφορά στύλου ηλεκτροδότησης που επηρέαζε το συγκεκριμένο έργο.

Θ.Λ.