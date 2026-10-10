Ο Πτωχός για τις προοπτικές του πελοποννησιακού ελαιολάδου

Στην ανάγκη ενίσχυσης της προστιθέμενης αξίας του πελοποννησιακού ελαιολάδου μέσα από την πιστοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, την καινοτομία και τη συνεργασία αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας στις εργασίες του ευρωπαϊκού προγράμματος OliveOilMedNet, που ολοκληρώθηκαν χθες στην Καλαμάτα.

Στη διήμερη διοργάνωση συμμετείχαν παραγωγοί, επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς και εταίροι από χώρες της Μεσογείου, με αντικείμενο τις προοπτικές του μεσογειακού ελαιολάδου, τις απαιτήσεις των διεθνών αγορών και τις δυνατότητες αύξησης της αξίας του προϊόντος για τους παραγωγούς.

Ο Δ. Πτωχός υπογράμμισε ότι η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής και πολιτιστικής ταυτότητας της Πελοποννήσου, επισημαίνοντας την ανάγκη αξιοποίησης αυτής της παράδοσης για τη δημιουργία ενός περισσότερο ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πιστοποίηση, την ιχνηλασιμότητα και την τεκμηρίωση της προέλευσης του ελαιολάδου, καθώς και στην ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας των τοπικών προϊόντων, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στις διεθνείς αγορές.

Συνδέοντας τις προτεραιότητες αυτές με τη στρατηγική της περιφερειακής αρχής «Πελοπόννησος 2035 – Από την επιδότηση στην ανθεκτική παραγωγική ισχύ», αναφέρθηκε στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028–2034 και στην ανάγκη αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για την ενίσχυση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συνεργασία μεταξύ παραγωγών, επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων είναι απαραίτητη για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας στην παραγωγική διαδικασία.

Στην εναρκτήρια ομιλία του συνεδρίου, ο εντεταλμένος σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Μάρκος Λέγγας αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του OliveOilMedNet, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των εργαλείων του προγράμματος από τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις και στη συνέχιση των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν.

Ο περιφερειάρχης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του θέτοντας ως προτεραιότητες την προστασία της αυθεντικότητας του ελαιολάδου, την εφαρμογή βιώσιμων καλλιεργητικών πρακτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, συνοψίζοντας την κατεύθυνση αυτή με τη φράση «Βαθιές ρίζες, ανοιχτοί ορίζοντες».