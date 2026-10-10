Η Οικονομάκου στην εκδήλωση του ΚΑΠΗ Μεγαλόπολης: “Ανάγκη προστασίας της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων”

Στην ανάγκη προστασίας της αυτονομίας, της αξιοπρέπειας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αναφέρθηκε η αντιπεριφερειάρχης Συνοχής, Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε προχθές, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στο ΚΑΠΗ Μεγαλόπολης, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Μ. Οικονομάκου υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν ενεργοί και να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή, διατηρώντας την αυτονομία και την ασφάλειά τους.

«Η ηλικία δεν πρέπει να περιορίζει τη συμμετοχή στη ζωή, την κοινωνική δραστηριότητα και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αισθάνεται ασφαλής, ενεργός και χρήσιμος», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η πολιτεία οφείλει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την προστασία των ηλικιωμένων.

Αναφερόμενη στις προτεραιότητες της περιφερειακής αρχής, σημείωσε ότι, υπό τις οδηγίες του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνική συνοχή, την πρόληψη και τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών, μέσα από συνεργασίες με την Αυτοδιοίκηση και τις δομές υγείας.

«Ο τρόπος με τον οποίο στεκόμαστε δίπλα στους μεγαλύτερους ανθρώπους είναι, τελικά, ένας ουσιαστικός δείκτης της ποιότητας της κοινωνίας που χτίζουμε», τόνισε η αντιπεριφερειάρχης.

Η ενημερωτική δράση, με τίτλο «Η Ζωή δεν έχει Ηλικία», διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τη Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Τρίπολης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Δήμο Μεγαλόπολης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την ψυχική υγεία στην τρίτη ηλικία, την αναγνώριση συμπτωμάτων κατάθλιψης και την αναζήτηση εξειδικευμένης υποστήριξης. Παράλληλα, δόθηκαν συμβουλές για την προστασία από τηλεφωνικές απάτες και άλλες μορφές εξαπάτησης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης κ. Νικητόπουλος και στελέχη των κοινωνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και του Δήμου.