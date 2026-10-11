Ξεκινούν οι εργασίες στο Νέα Κορώνη – Χωματερό

Στην έναρξη των εργασιών βελτίωσης του δρόμου Νέα Κορώνη – Χωματερό, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το έργο αφορά τη σύνδεση της 9ης και της 13ης επαρχιακής οδού, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνθηκών μετακίνησης στην περιοχή.

Προχθές Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος και ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Τάσος Σαρδέλης επισκέφθηκαν την περιοχή, παρουσία του αναδόχου, στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων.

Κατά την επίσκεψη εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση του αναδόχου στο εργοτάξιο και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων πλευρών, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της σύνδεσης των δύο επαρχιακών οδών και στην ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.