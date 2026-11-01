Ξεχωριστή εμπειρία γεύσεων και αρωμάτων στην Οινοποιία Ψαρούλη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η Οινοποιία Ψαρούλη ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό, προσκαλώντας τους φίλους του κρασιού σε μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδυάζει την οινική παράδοση με τη γαστρονομία.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του οινοποιείου, να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του κρασιού και να ενημερωθούν για τα στάδια και τις διαδικασίες παραγωγής του.

Η εμπειρία θα αποκτήσει ιδιαίτερο γαστρονομικό ενδιαφέρον μέσα από live cooking σε συνεργασία με το Tselios Catering, προσφέροντας έναν μοναδικό συνδυασμό γεύσεων και αρωμάτων που αναδεικνύουν την απόλαυση του κρασιού.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, αποκλειστικά κατόπιν κράτησης, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, θα δημιουργηθούν τέσσερα γκρουπ των 20 έως 25 ατόμων, με τις επισκέψεις να πραγματοποιούνται σε τέσσερις διαφορετικές ωριαίες ζώνες: 10.30 π.μ. – 11.30 π.μ., 12 μ. – 1 μ.μ., 1.30 μ.μ. – 2.30 μ.μ. και 3 μ.μ. – 4 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους μέσω της ιστοσελίδας www.psarouliswines.gr, στην ενότητα κρατήσεων, ή τηλεφωνικά στο 693 692 6861.