"Εφυγε" ο Αριστείδης Σταθόπουλος

Εφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο ιστορικός πρόεδρος της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας και πρώην δήμαρχος Οιχαλίας Αριστείδης Σταθόπουλος.

Ο Αριστείδης Σταθόπουλος διετέλεσε επί πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος στην Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας και αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ, ενώ υπηρέτησε το ελληνικό ποδόσφαιρο από διάφορες θέσεις και αξιώματα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, από το 1991 έως το 2001 ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου και υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διάδοσή του πανελλαδικά.

Επίσης, προσέφερε τις υπηρεσίες του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου επί διετία καθώς και ως πρόεδρος της Επιτροπής Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος των Π.Α.Ε για πέντε χρόνια. Επίσης ήταν για ένα χρόνο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

Παράλληλα ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Μικτών Ομάδων Ενώσεων και μέσα απ' αυτή του την ενασχόληση (στην προαναφερόμενη δεκαετία), η Ε.Π.Ο ανέπτυξε αξιοζήλευτη δραστηριότητα, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι τη σεζόν 2001 - 2002 διοργάνωσε σε πανελλαδικό επίπεδο τέσσερα πρωταθλήματα για παιδιά ηλικίας 10-11, 12-13,14-15 και 16-17 χρόνων.

Το 2014 εξελέγη δήμαρχος Οιχαλίας επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο την επί χρόνια ενασχόλησή του με τα δημόσια πράγματα της Μεσσηνίας.

Λεπτομέρειες για την κηδεία του θα γίνουν γνωστές προσεχώς...