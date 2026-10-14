Oλοκληρώθηκε το 1000 Miglia Experience Greece 2026 - Ιστορικά και κλασικά αυτοκίνητα βρέθηκαν στην Πελοπόννησο

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, αρκετά πληρώματα εξέφρασαν την επιθυμία να επιστρέψουν το 2027, ενώ η διοργάνωση αποτέλεσε μια ακόμη ευκαιρία διεθνούς τουριστικής προβολής της Πελοποννήσου.

Η φετινή διοργάνωση έφερε ιστορικά και κλασικά αυτοκίνητα σε διαδρομές της Πελοποννήσου, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φυσική ομορφιά, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Η διαδρομή πέρασε από την Τρίπολη, την Αρχαία Ολυμπία, την Κυπαρισσία, την Καλαμάτα, τη Σπάρτη, τον Μυστρά, τις Κολλίνες της Αρκαδίας, το Πόρτο Χέλι και το Ναύπλιο, συνδέοντας σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς με περιοχές της πελοποννησιακής υπαίθρου.

Στις Κολλίνες της Αρκαδίας, έναν από τους σταθμούς της διαδρομής, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός συναντήθηκε με πληρώματα της διοργάνωσης και συνομίλησε με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη φιλοξενία και την αυθεντικότητα της περιοχής.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη συνδιοργάνωση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της Πελοποννήσου, μέσα από διοργανώσεις που συνδυάζουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, τέτοιες διοργανώσεις συμβάλλουν στην ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων περιοχών, στην ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις τοπικές οικονομίες.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η διεθνής προβολή που εξασφαλίζει το 1000 Miglia Experience Greece μπορεί να ενισχύσει την τουριστική αναγνωρισιμότητα της Πελοποννήσου, προβάλλοντας τις δυνατότητες της περιοχής να προσφέρει ταξιδιωτικές εμπειρίες που συνδυάζουν τη φύση, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία.