Πρωτοβουλία «Πελοπόννησος 360» για την αυτοδιοίκηση: Συνάντηση Πτωχού με τους δημάρχους της περιοχής

Με συνάντηση με τους δημάρχους της Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου στον Μυστρά, ξεκίνησε χθες η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας «Πελοπόννησος 360», που έχει στόχο τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης, των φορέων και των πολιτών στον σχεδιασμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας.

Η πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, με κεντρικό μήνυμα «Μαζί, για το κοινό μας μέλλον», περνά στη φάση της διαβούλευσης, μετά την ολοκλήρωση των απολογιστικών εκδηλώσεων στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες, όπου παρουσιάστηκαν το έργο της περιφερειακής αρχής, οι παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι προτεραιότητες κάθε περιοχής.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, ο διάλογος θα συνεχιστεί σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με τη συμμετοχή των δήμων, των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, των συλλογικοτήτων και των πολιτών. Στόχος είναι η καταγραφή των αναγκών και των προτάσεων κάθε περιοχής, η αξιολόγησή τους και η αξιοποίησή τους για τη διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού σχεδίου με συγκεκριμένες προτεραιότητες.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός δήλωσε ότι «με το “Πελοπόννησος 360” ανοίγουμε έναν ουσιαστικό διάλογο για την επόμενη ημέρα της Περιφέρειάς μας», επισημαίνοντας ότι η διαδικασία ξεκινά από την Αυτοδιοίκηση και θα συνεχιστεί με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες κάθε περιοχής και να διαμορφώσουμε ένα κοινό σχέδιο με σαφείς προτεραιότητες και συγκεκριμένο προσανατολισμό στην υλοποίηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η συμμετοχή δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά η βάση για αποφάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, σημείωσε ότι «τώρα είναι η σειρά των ανθρώπων της Πελοποννήσου να πάρουν τον λόγο».