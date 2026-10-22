Στο Ναύπλιο η τελική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων

Η τελική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Πελοποννήσου (ΠΕΣΥΝΠ) θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό Βουλευτικό του Ναυπλίου, αύριο Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, από τις 10 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ., υπό την προεδρία της Ευγενίας Πυλιώτη.

Βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η παρουσίαση των εργασιών των ομάδων του Συμβουλίου και η κατάθεση προτάσεων που διαμορφώθηκαν μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων των μελών του.

Με τη συνεδρίαση ολοκληρώνεται ένας κύκλος διαλόγου και συμμετοχής των νέων σε ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη και το μέλλον της Πελοποννήσου. Οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν αποσκοπούν στην ανάδειξη των αναγκών και των προτεραιοτήτων της νέας γενιάς.

Σύμφωνα με την περιφερειακή αρχή, η συμμετοχή των νέων συνδέεται με την πρωτοβουλία «Πελοπόννησος 360», που υλοποιείται με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού και έχει κεντρικό μήνυμα «Μαζί, για το κοινό μας μέλλον».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη συγκέντρωση ιδεών και προτάσεων από πολίτες και φορείς της Πελοποννήσου, προκειμένου να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της επόμενης περιόδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις απόψεις των νέων για τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης και δραστηριοποίησης στην Πελοπόννησο, ώστε να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.