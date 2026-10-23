Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Πελοποννήσου: Παρουσίαση προτάσεων για όλους τους τομείς

Με την παρουσίαση προτάσεων για τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, την καθημερινότητα και τις νέες τεχνολογίες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Πελοποννήσου για την περίοδο 2025-2026, στην τελική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Βουλευτικό του Ναυπλίου, χθες Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

Μαθητές από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου παρουσίασαν τις ιδέες τους για την ανάπτυξη του τόπου τους και αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η δημιουργία σύγχρονων χώρων πολιτισμού, η τουριστική ανάπτυξη και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ μαθητών από την Αργολίδα, την Αρκαδία, την Κορινθία, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία, με στόχο την ανάδειξη κοινών αναγκών και αναπτυξιακών προοπτικών για την Πελοπόννησο.

Η πρωτοβουλία συνδέεται και με το πρόγραμμα «Πελοπόννησος 360» της περιφερειακής αρχής, το οποίο βρίσκεται στη δεύτερη φάση του, με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, φορέων και πολιτών στη συζήτηση για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία συνομίλησε με τους μαθητές και χαιρέτισε την πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού για τη δημιουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων.

Η υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά και ενθάρρυνε τους μαθητές να συνεχίσουν να καταθέτουν προτάσεις για ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των περιοχών τους.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε την ανάγκη να αποκτήσουν οι νέοι ουσιαστικό λόγο στον σχεδιασμό των πολιτικών που αφορούν το μέλλον τους.

«Θέλουμε να σας ακούμε, ακόμη κι όταν διαφωνείτε μαζί μας. Γιατί πολλές φορές οι πιο ενδιαφέρουσες ιδέες έρχονται από εκείνους που βλέπουν τα πράγματα με διαφορετική ματιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι το Συμβούλιο δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα, να συνεργάζονται και να διατυπώνουν προτάσεις, τις οποίες η περιφερειακή αρχή οφείλει να εξετάζει και, όπου είναι δυνατόν, να υλοποιεί.

Η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, Ευγενία Πυλιώτη, αναφέρθηκε στην εμπειρία που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους.

«Μέσα από αυτό το Συμβούλιο μάθαμε να ακούμε ο ένας τον άλλον, να συνεργαζόμαστε με παιδιά από διαφορετικές περιοχές και να μετατρέπουμε τις σκέψεις μας σε συγκεκριμένες προτάσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το σημαντικότερο ήταν πως οι μαθητές αισθάνθηκαν ότι η γνώμη τους ακούγεται.

Ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημήτρης Οικονομόπουλος στάθηκε στην εκπαιδευτική διάσταση της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή στο Συμβούλιο προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, επιχειρηματολογίας και σεβασμού στη διαφορετική άποψη.

Ο αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αναστάσιος Γκιολής συνεχάρη τους μαθητές για τη συμμετοχή τους, τονίζοντας ότι οι νέοι διαθέτουν ιδέες και διάθεση να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ότι η αυτοδιοίκηση οφείλει να τους προσφέρει ευκαιρίες.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης αντιπεριφερειάρχες, στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Με τη συνεδρίαση στο Ναύπλιο ολοκληρώθηκε ο κύκλος εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων για την περίοδο 2025-2026, κατά τον οποίο μαθητές από ολόκληρη την Πελοπόννησο είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να διατυπώσουν προτάσεις για το μέλλον της περιφέρειας.