Υπογραφή συμβάσεων για έργα σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη

Τέσσερις προγραμματικές συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 774.000 ευρώ, για τη μελετητική ωρίμανση ισάριθμων έργων στη Μεγαλόπολη και την Τρίπολη υπέγραψε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι συμβάσεις αφορούν τη δημιουργία κέντρου αγροδιατροφικής εφοδιαστικής, γεωργικής σχολής και Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού στη Μεγαλόπολη, καθώς και την κατασκευή νέου κεντρικού διοικητηρίου της Περιφέρειας στην Τρίπολη.

Τις συμβάσεις υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Ευστάθιος Ευθυμίου.

Οι συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου και αφορούν αποκλειστικά τη μελετητική προετοιμασία των έργων.

Ειδικότερα, οι τέσσερις παρεμβάσεις είναι οι εξής:

- Κέντρο Αγροδιατροφικής Εφοδιαστικής (Agrologistics Center) στη Μεγαλόπολη, με προϋπολογισμό μελετών 200.000 ευρώ. Προβλέπεται η δημιουργία του στον Κόμβο Βιοοικονομίας 360°, με στόχο την ανάπτυξη υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας και την αξιοποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής.

- Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού στη Μεγαλόπολη, με προϋπολογισμό μελετών 250.000 ευρώ. Η σύμβαση αφορά την προετοιμασία για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας των παιδιών, καθώς και την υποστήριξη των οικογενειών τους.

- Γεωργική Σχολή Μεγαλόπολης, με προϋπολογισμό μελετών 200.000 ευρώ. Πρόκειται για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία Σύνθετου Εκπαιδευτικού και Αγροτεχνολογικού Συγκροτήματος, με αντικείμενο την αγροτική εκπαίδευση, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών στον πρωτογενή τομέα.

- Νέο κεντρικό διοικητήριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, με προϋπολογισμό μελετών 124.000 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά την προετοιμασία για την κατασκευή σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν περιφερειακές υπηρεσίες, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι τέσσερις παρεμβάσεις συνδέονται με το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.