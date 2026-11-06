Δημήτρης Πτωχός: Ανάγκη χρονοδιαγράματος για Πύργος - Τσακώνα

Την ανάγκη να υπάρξει συγκεκριμένος οδικός χάρτης υλοποίησης του αυτοκινητόδρομου Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, καθώς και να προχωρήσουν τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα της Καλαμάτας και της Μεσσήνης, επισήμανε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας χθες κατά την έναρξη του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην Καλαμάτα.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στο σχεδιαζόμενο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο Καλαμάτας, σημειώνοντας ότι το έργο έχει φτάσει σε σημαντικό επίπεδο ωριμότητας, χάρη στη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας και στην υποστήριξη της κυβέρνησης. Για τον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα υπογράμμισε ότι αποτελεί μεγάλη εκκρεμότητα για ολόκληρη τη Δυτική Πελοπόννησο, επισημαίνοντας τη σημασία του για την οδική ασφάλεια, την οικονομική δραστηριότητα, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και τις καθημερινές μετακινήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δύο μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα της Καλαμάτας και της Μεσσήνης, καθώς και στις παρεμβάσεις διαχείρισης των υδατικών πόρων, τις οποίες συνέδεσε με την προστασία των πολιτών, των περιουσιών και των υποδομών.

Αποκέντρωση με πόρους και αρμοδιότητες

Στο θεσμικό μέρος της ομιλίας του, ο Δημήτρης Πτωχός ζήτησε ουσιαστική αποκέντρωση, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους και τις Περιφέρειες πρέπει να συνοδεύεται από τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, το προσωπικό και τα κατάλληλα διοικητικά εργαλεία. Αναφερόμενος στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον χαρακτήρισε σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση και συνεχάρη τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για την προσπάθεια κατάρτισής του. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η βασική πρόκληση βρίσκεται πλέον στην εφαρμογή των αλλαγών και στην παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για τους πολίτες. Υποστήριξε επίσης την ανάγκη αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα προβλήματα που αφορούν το οδικό δίκτυο, τις πλημμύρες και τις δημόσιες υποδομές. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της στοχευμένης χρηματοδότησης των περιοχών ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και αναφέρθηκε στη σημασία της διαπραγμάτευσης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραγωγικότητα και λιγότερη γραφειοκρατία

Για την Πελοπόννησο, ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στις δημογραφικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι ορεινές και αγροτικές περιοχές, στην κλιματική αλλαγή και στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα. Υποστήριξε την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή, ώστε να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των τοπικών προϊόντων. Παράλληλα, ζήτησε απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης των δημόσιων έργων και αλλαγές στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις συχνά ακυρώνουν στην πράξη τα οφέλη από την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων. Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των θεσμών και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ δήμων, Περιφερειών και κεντρικής διοίκησης. Όπως τόνισε, στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους ανθρώπους, ώστε να μπορούν να παραμένουν και να εργάζονται στον τόπο τους.