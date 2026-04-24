Στην Καλαμάτα προσεχώς ο Αλέξης Τσίπρας

Στην Καλαμάτα αναμένεται να βρεθεί το προσεχές διάστημα ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες η μεσσηνιακή πρωτεύουσα θα ακολουθήσει μετά την προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29 Απριλίου παρουσίαση του βιβλίου “Ιθάκη” στο Ηράκλειο.

Αυτό που δεν είναι ακόμα αποφασισμένο είναι, εάν στην Καλαμάτα η παρουσία Τσίπρα θα συνδυαστεί αμιγώς με μία παρουσίαση της “Ιθάκης”, όπως έως τώρα έχει γίνει σε διάφορες περιοχές της χώρας ή εάν - δεδομένων των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων- θα διοργανωθεί μία άλλου πολιτικού χαρακτήρα εκδήλωση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Καλαμάτα προσδιορίζεται για τις αρχές Μαΐου, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί το προσεχές διάστημα με τις επίσημες ανακοινώσεις για τον ακριβή χρόνο και τόπο, αλλά και του αναλυτικού προγράμματος της παρουσίας του πρώην πρωθυπουργού στην Καλαμάτα.