Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε την 54η Έκθεση Βιβλίου στο Πεδίον του Aρεως

Μία ρητή και εμψυχωτική ψήφο εμπιστοσύνης έστειλε ο ΠτΔ Κ.Τασούλας στο κόσμο της αγοράς του βιβλίου, τους βιβλιόφιλους και αναγνώστες κάθε ηλικίας, σε μια εποχή όπου η παντοδυναμία της εικόνας και του ψηφιακού περιβάλλοντος δοκιμάζουν τη φιλαναγνωσία, μιλώντας στα επίσημα εγκαίνια της 54ης Έκθεσης Βιβλίου, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η οποία έχει ανοίξει τις πύλες της για το αθηναϊκό κοινό από τις 4 έως τις 20 Σεπτεμβρίου στο Πεδίο του 'Αρεως.

Όπως τόνισε ο κος Τασούλας, τα βιβλία είναι «κοσμήματα», τα οποία, «έχουν ρόλο στο αύριο, γιατί κυριολεκτικά συντελούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Όχι όμως όπως μία οικονομική παράμετρος της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά προετοιμάζοντας τον πολίτη της για το αύριο, να μπορέσει να αντικρίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος, να τις διαχειριστεί σωστά, ώστε να πάρει τις σωστές αποφάσεις». Και πρόσθεσε εμφατικά: «Ένας επαρκής αναγνώστης είναι πάντα ένας επαρκής πολίτης και υπεύθυνος, ο οποίος σε μια δημοκρατία έχει λόγο για το μέλλον, αποφασίζει για το μέλλον και κρίνεται για αυτές του τις αποφάσεις. Και κυρίως, ένας επαρκής αναγνώστης λατρεύει και την ευθύνη».

Τόνισε δε πως όταν ξεκίνησε αυτός ο θεσμός πριν 54 χρόνια, την ίδια εποχή η UNESCO το 1972 είχε κηρύξει το Διεθνές Έτος Βιβλίου. Ο ΠτΔ τόνισε πως το βιβλίο συμβάλλει όσο οτιδήποτε άλλο στη συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που έχει ξεπεράσει τα όρια που κι ο ίδιος ο ΟΗΕ έχει περιγράψει, καθώς έχει τη «δύναμη να μετατρέψει την πληροφορία σε βιωματική γνώση και δράση, να χτίσει γέφυρες ανάμεσα στην επιστήμη και την τέχνη, τη τεχνολογία και την ηθική, την οικονομία και την ανθρώπινη εμπειρία και να προσφέρει ιστορικό και κοινωνικό βάθος στα προβλήματα που γεννά η κλιματική κρίση, καθώς και να αποτελέσει εργαλείο σχεδιασμού, αφού οι μεγάλες ιδέες που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο, γεννήθηκαν μέσα από βιβλία».

Υπενθυμίζοντας το παράδειγμα του Πάβλο Νερούδα, ο κ. Τασούλας επεσήμανε πως το βιβλίο ως «ένας χώρος δημοκρατίας, ανοιχτός στον καθένα, ανεξαρτήτως τεχνολογικής ισχύος ή πρόσβασης σε δίκτυα, ερμηνεύσιμο από τον καθένα με βάση τις δικές του προσλαμβάνουσες».

Ο κ. Τασούλας παρατήρησε πως στην εποχή της εικόνας χάνεται η φιλαναγνωσία στους νέους, στις ηλικίες που ακριβώς όφειλε να απευθύνεται και να καλλιεργείται.

Ο ΠτΔ παρότρυνε, επίσης ,«να ξεκλειδώσουμε το μυστήριο της ανάγνωσης» γιατί έτσι όπως τόνισε, «παραδίδουμε κάτι που θα συνοδεύει το παιδί σε όλη του τη ζωή: την ικανότητα να σκέφτεται, αλλά και να ονειρεύεται». Ο κ. Τασούλας πρόσθεσε χαρακτηριστικά πως «ένας λαός που παύει να διαβάζει, σιγά-σιγά παύει και να σκέφτεται μόνος του, και ένας λαός που παύει να σκέφτεται, κινδυνεύει να χάσει πολλά από όσα έχει κερδίσει».

«Και αυτή η κληρονομιά μας καθιστά υπεύθυνους, μα προπάντων μας εμπνέει», τόνισε ο κος Τασούλας και έκλεισε την ομιλία του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «το μέλλον, πάντως, ανήκει σε όσους διαβάζουν».

Ο κος Τασούλας αμέσως μετά την άφιξη του επισκέφθηκε το Περίπτερο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και συνομίλησε με τον υπεύθυνο του καθηγητή Ευάνθη Χατζηβασιλείου κι ενημερώθηκε για το εκδοτικό έργο.

Στη φετινή διοργάνωση, που τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, της περιφέρειας Αττικής και του δήμου Αθηναίων, η διοργανώτρια αρχή του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ) έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο της εκδήλωσης. Το κεντρικό σύνθημα «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο», αντικατοπτρίζει ακριβώς τη σημασία που έχει το βιβλίο ως βασικοί παράγοντες για την παιδεία, την προσωπική καλλιέργεια και ηθική διάπλαση και βοηθά στη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης και του οικολογικού πνεύματος. Κύρια συστατικά στοιχεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το σεβασμό του περιβάλλοντος, που μόνο η ανάγνωση κι η κριτική δυνατότητα που καλλιεργεί μπορεί να εμπνεύσουν στην κοινωνία.

Στον εμβληματικό πλέον για την Έκθεση χώρο, στο Πεδίον του Άρεως, έχουν στηθεί 285 σύγχρονα περίπτερα, στα οποία φιλοξενούνται 210 εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα. Οι βιβλιόφιλοι μπορούν να περιηγηθούν ανάμεσα στους περίπτερα που φιλοξενούν χιλιάδες τίτλους βιβλίων. Σε αυτούς παρουσιάζονται νέες κυκλοφορίες, κλασικά έργα, δοκίμια, κόμικς και έργα παιδικής λογοτεχνίας. Επίσης μπορούν να έλθουν σε προσωπική επαφή και να γνωρίσουν και συνομιλήσουν με τους αγαπημένους τους δημιουργούς στη «Γωνιά των Συγγραφέων».

Το συνολικό πρόγραμμα των ημερών αυτών περιλαμβάνει πολλές ακόμη δράσεις - πέρα από την αγορά των βιβλίων - που έχουν σχεδιασθεί για όλη την οικογένεια, όπως εργαστήρια, θέατρο σκιών και παραστάσεις, ενώ κοινωνικοί σύλλογοι συμμετέχουν με ενημερωτικές πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το καθιερωμένο τριήμερο αφιέρωμα στους πρωτοεμφανιζόμενους δημιουργούς του λόγου, καθώς και οι ειδικές δράσεις της Ελληνικής Ακαδημίας Κόμικς. Παράλληλα, διοργανώνονται μουσικές βραδιές, βιβλιοπαρουσιάσεις και στρογγυλά τραπέζια, αλλά και συναυλίες με γνωστούς συντελεστές.

* Διάρκεια: 4 έως 20 Σεπτεμβρίου

* Τοποθεσία: Πεδίο του 'Αρεως (Είσοδος από Λεωφόρο Αλεξάνδρας & Μαυρομματαίων)

* Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Πέμπτη 18:00 - 22:30, Παρασκευή & Σάββατο 18:00 - 23:00, Κυριακή 11:00 - 22:30

* Είσοδος: Ελεύθερη

ΑΠΕ-ΜΠΕ