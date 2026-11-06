Το 2028 η ολοκλήρωση του Καλαμάτα - Μεθώνη

Για τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε χθεσινή επίσκεψή του στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας και στο εργοτάξιο του οδικού, στον κυκλικό κόμβο του “Μορέα”, στην ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη. “Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο”, παρατήρησε ο κ. Μητσοτάκης. Νωρίτερα ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε παραγωγικές μονάδες και κοινωνικές δομές στον Δήμο Οιχαλίας. Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», όπου ενημερώθηκε για τα έργα αναβάθμισής του, τα οποία συνιστούν τη σημαντικότερη παρέμβαση στις υποδομές του αερολιμένα εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους χώρους του Αεροδρομίου συνοδευόμενος από τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρίστο Δήμα, τον επιχειρηματία Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Κοπελούζου Χρήστο Κοπελούζο. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ενημερώθηκε, εκ μέρους της Fraport Greece, για το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 120 εκ. ευρώ, από τον διευθύνοντα σύμβουλο Alexander Zinell, τον γενικό οικονομικό διευθυντή Βαγγέλη Μπαλτά, τον γενικό τεχνικό διευθυντή Sergio Ocampo Dobalo και τον γενικό διευθυντή επιχειρησιακών λειτουργιών Παναγιώτη Σπυράτο, καθώς και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο και γενικό διευθυντή του Ομίλου Κοπελούζου Ιωάννη Αράπογλου. Το αναβαθμισμένο Αεροδρόμιο θα βελτιώσει ουσιαστικά τη σύνδεση με την Πελοπόννησο, αυξάνοντας δραστικά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης επιβατικής κίνησης και δημιουργώντας νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή νέου τερματικού σταθμού και χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων εγκαταστάσεων κι επέκταση των θέσεων ελέγχου ασφαλείας και των πυλών, ώστε να καταστεί πιο εύκολη και γρήγορη η ροή επιβατών.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος – Μεθώνη, το συνολικό μήκος του οποίου ανέρχεται σε σχεδόν 49 χιλιόμετρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον γ.γ. Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο για την πορεία των εργασιών, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέας αρτηρίας, τη βελτίωση υφιστάμενων οδών, την ανάπτυξη νέου παράπλευρου δικτύου άνω των 41 χιλιομέτρων, 12 γέφυρες και συνοδά τεχνικά έργα. Προβλέπεται επίσης μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο μήκους 18 χλμ. για τη θωράκιση της περιοχής του Αεροδρομίου. Μετά την επίσκεψή του στα δύο έργα υποδομής ο πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: “Η κυβέρνησή μας αλλά και εγώ προσωπικά είχαμε δεσμευθεί για την υλοποίηση δύο πολύ σημαντικών έργων για τη Μεσσηνία, αλλά και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Χαίρομαι πολύ που και τα δύο αυτά έργα, τα οποία είναι τόσο σημαντικά για τον ευλογημένο αυτόν τόπο, προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Η σύμβαση παραχώρησης του Αεροδρομίου της Καλαμάτας έχει υπογραφεί, τα έργα αναβάθμισης του παλιού σταθμού ξεκινούν άμεσα και η Καλαμάτα θα έχει ένα ολοκαίνουργιο αεροδρόμιο μέσα στα επόμενα 2,5 χρόνια, με σκοπό να υπερδιπλασιάσουμε την κίνηση που μπορεί να εξυπηρετείται από το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Καταλαβαίνετε όλοι πόσο σημαντική επίπτωση θα έχει αυτή η επένδυση για τον τουρισμό ολόκληρης της Μεσσηνίας, αλλά και ολόκληρης της Πελοποννήσου.

Το δεύτερο σημαντικό έργο για το οποίο είχα δεσμευθεί και το οποίο προχωράει με γρήγορους ρυθμούς είναι ο δρόμος που συνδέει την Καλαμάτα με τον Ριζόμυλο, την Πύλο και τη Μεθώνη, αλλά και η παράκαμψη της Γιάλοβας. Και τα δύο αυτά έργα βρίσκονται ήδη σε πορεία υλοποίησης. Για τους φίλους μας εδώ, στη Μεσσηνία, δεν χρειάζεται να επισημάνω πόσο θα αλλάξει η ζωή τους, όταν ολοκληρωθούν αυτοί οι δύο δρόμοι. Ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι το καλοκαίρι του 2028 και θα μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο. Κοιτάμε στο μέλλον. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν. Κανείς όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες της Μεσσηνίας. Εύχομαι και ελπίζω σύντομα να ξαναβρεθούμε εδώ, να παρακολουθούμε την πρόοδο των έργων και να συνεχίσουμε να επενδύουμε και να προικίζουμε αυτόν τον τόπο με τις υποδομές που τόσο χρειάζεται. Αν ακούσατε ένα αεροπλάνο να περνάει, μάλλον αυτό θα είναι ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος. Θέλω να θυμίσω την πολύ σημαντική επένδυση την οποία έχουμε κάνει στις υποδομές εκπαίδευσης της Πολεμικής μας Αεροπορίας εδώ, στο στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Καλαμάτας, με την απόκτηση 10 ολοκαίνουργιων εκπαιδευτικών αεροσκαφών. Είμαστε και σε θέση εδώ στην Καλαμάτα να εκπαιδεύουμε όχι μόνο τους δικούς μας Ικάρους, όχι μόνο τους πιλότους οι οποίοι θα πετάξουν τα F-35, τα αναβαθμισμένα F16, τα Rafale μας, αλλά να μπορούμε να εκπαιδεύουμε και πιλότους ξένων αεροποριών. Νομίζω ότι αυτό είναι μία ακόμα απόδειξη της σημαντικότατης επένδυσης που έχουμε κάνει στη συνολική αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας”.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας επισήμανε: “Είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε τον πρωθυπουργό στο Αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Όπως γνωρίζετε, έχει υπογραφεί η παραχώρησή του. Πολύ σημαντικές εργασίες υποδομών ξεκινούν άμεσα στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, που θα αναβαθμιστεί σημαντικά και το πλάνο είναι σε μία δεκαετία να έχει τη δυνατότητα να διπλασιάσει την επιβατική κίνηση. Την ίδια στιγμή, επισκεφθήκαμε και ένα εργοτάξιο ΣΔΙΤ, το Καλαμάτα ΡιζόμυλοςΠύλος-Μεθώνη -αυτή τη στιγμή οι εργασίες είναι κοντά στο 30%-, ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο έργο υποδομών, το οποίο θα μειώσει τις χρονοαποστάσεις στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο και ειδικότερα στον νομό Μεσσηνίας και το οποίο υπολογίζουμε ότι θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2028. Άρα, δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις όχι μόνο για τη Μεσσηνία και για την Πελοπόννησο, εγώ θα πω για όλη την Ελλάδα. Δύο έργα τα οποία πραγματικά αναβαθμίζουν τις υποδομές και τις μεταφορές στη χώρα μας”.