Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για το Κ.Υ. Αγίου Νικολάου

Ερώτηση με θέμα “Επικίνδυνη υποστελέχωση στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης – αδύνατη η ασφαλής 24ωρη λειτουργία του”, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιώργος Λαμπρούλης και Διαμάντω Μανωλάκου, προς τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.



Στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι “σε οριακή και επικίνδυνη κατάσταση βρίσκεται το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης, όπως καταγγέλλουν για ακόμη μία φορά, με επιστολή διαμαρτυρίας τους οι νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας” και σημειώνουν: “Οι εργαζόμενοι εδώ και καιρό επισημαίνουν τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία είναι αποτέλεσμα της χρόνιας υποστελέχωσης και της διαχρονικής υποβάθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Συγκεκριμένα, από τις 8 οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού (1 Τ.Ε. Νοσηλευτών, 2 Μαιευτικής, 2 Τ.Ε. Επισκεπτών Υγείας και 3 Δ.Ε. Νοσηλευτικής), υπηρετούν μόλις 3 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 2 είναι μετακινούμενοι.

Η κατάσταση αυτή καθιστά αδύνατη την ασφαλή 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής.

Παράλληλα, το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται χωρίς ρεπό και κανονικές άδειες, κάτω από συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, με ευθύνη της κυβέρνησης και της διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας, που αντιμετωπίζουν το προσωπικό ως «λάστιχο» για να καλύπτουν τα κενά.

Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει ότι η πολιτική της υποχρηματοδότησης και της μη στελέχωσης των Δημόσιων Δομών Υγείας συνεχίζεται, με τραγικές συνέπειες για τον λαό και τους εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας”.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν τον υπουργό “τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, ώστε: Να καλυφθούν άμεσα όλες οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης με μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό. Να διασφαλιστεί η ασφαλής, πλήρης και συνεχής 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Να εξασφαλιστούν άμεσα ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για το νοσηλευτικό προσωπικό, με κανονικά ρεπό και άδειες”.