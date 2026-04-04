ΚΚΕ Μεσσηνίας για Νοσοκομείο Καλαμάτας: “Τραγικό αποτέλεσμα εγκληματικής πολιτικής"

Για τραγικό αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης στην υγεία κάνει λόγο η Τ.Ε. Μεσσηνίας του ΚΚΕ όσον αφορά το κλείσιμο των Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Αναλυτικά αναφέρει:

“Το κλείσιμο των Παθολογικών Κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας για νέες εισαγωγές και η διακομιδή ασθενών σε άλλα νοσοκομεία, εκτός νομού, λόγω της έλλειψης ιατρικού προσωπικού, είναι το τραγικό αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης στην Υγεία.

Μόλις 6 μήνες μετά, την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, της κουστωδίας των τοπικών βουλευτών της ΝΔ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και τις μεγαλοστομίες που ακούσαμε περί "αναβάθμισης του Νοσοκομείου" και "μεγάλου προγράμματος προσλήψεων γιατρών και προσωπικού", αποκαλύπτεται η πραγματικότητα ενός συστήματος Υγείας που καταρρέει, γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνο για τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο και για όλο το λαό.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας στο δρόμο των προηγούμενων κυβερνήσεων, εντείνει την πολιτική της εμπορευματοποίησης της Υγείας, αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή και την υγεία του λαού ως κόστος. Κάνει κανόνα στα Νοσοκομεία, την δραματική υποστελέχωση, την εξουθένωση των γιατρών και του λοιπού προσωπικού, τα συνεχή «εντέλλεσθε» και τις μετακινήσεις προσωπικού από νοσοκομείο σε νοσοκομείο.

Το ΚΚΕ στέκεται στο πλευρό των γιατρών και των εργαζομένων. Καλεί τον λαό της Μεσσηνίας να μην αποδεχτεί αυτή τη βαρβαρότητα ως «κανονικότητα».

Τώρα είναι ανάγκη να δυναμώσει ο οργανωμένος αγώνας:

Να προκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις παθολόγων στο νοσοκομείο Καλαμάτας με κατεπείγουσες διαδικασίες και να προσληφθεί όλο το απαραίτητο μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικό.

Να σταματήσουν οι παράνομες εντολές υπερεφημέρευσης, τα αλλεπάλληλα εντέλλεσθε, που θέτουν σε κίνδυνο ασθενείς και εργαζόμενους”.