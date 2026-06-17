Μποφίλιου και Τσουβέλας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ στην Καλαμάτα

Με Νατάσσα Μποφίλιου και Αλέξανδρο Τσουβέλα, πραγματοποιείται στην Καλαμάτα, το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή, την άλλη Παρασκευή 26 και το άλλο Σάββατο 27 Ιουνίου, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Δυτική Παραλία, με σύνθημα “Στρατηγέ μου ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: ξέρει να σκέφτεται!”.

Η Μ. Κουφαλάκου παρατήρησε ότι “το Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, ο μεγαλύτερος πολιτικός και πολιτιστικός θεσμός της χώρας, δίνει και φέτος το παρών στην Καλαμάτα, αποτελώντας ένα μεγάλο ραντεβού της νεολαίας με την προοδευτική τέχνη, τον πολιτισμό και την ανατρεπτική πρόταση του ΚΚΕ”.

Σημείωσε ότι “η ΚΝΕ συναντιέται με εκατοντάδες νέους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των αγώνων το προηγούμενο διάστημα, στις μεγάλες κινητοποιήσεις για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη και να αναδειχθούν οι πραγματικές αιτίες του, στους αγώνες για την αναβάθμιση των σπουδών των φοιτητών, καθώς και στις διεκδικήσεις για ένα σχολείο που θα αποτελεί κυψέλη γνώσης και όχι απλώς ένα εξεταστικό κέντρο”.

Στη συνέχεια στάθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, αναφέρθηκε στη φωτιά του πολέμου που έχει απλωθεί στη Μέση Ανατολή και στις πολεμικές εστίες που παραμένουν ενεργές σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, ενώ τόνισε ότι “η ΚΝΕ και το ΚΚΕ προβάλλουν ως απάντηση τον δρόμο της ανατροπής και της σοσιαλιστικής προοπτικής”.

Τέλος, επισήμανε ότι “το πραγματικό δίλημμα των εκλογών, όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν, είναι αν θα ενισχυθούν οι πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται τη σταθερότητα ενός συστήματος που υπηρετεί την εκμετάλλευση και τον πόλεμο ή αν θα ενισχυθεί η δύναμη που παλεύει για την ανατροπή του προς όφελος του λαού”.

* Η Κων. Μανιάτη παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή στην Καλαμάτα. Όπως ανέφερε, οι εκδηλώσεις και τις δύο ημέρες θα ξεκινούν στις 8 το απόγευμα, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

- Την Παρασκευή 26 Ιουνίου: Στις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική συγκέντρωση του Φεστιβάλ με ομιλητή τον Νεκτάριο Τριάντη, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΚΚΕ. Στις 10 θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τη Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας θα ολοκληρωθεί με λαϊκό γλέντι από το συγκρότημα “Λαϊκότροποι”.

- Το Σάββατο 27 Ιουνίου: Στις 9.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Tiny Jackal. Στις 10.15, μεγάλη παράσταση stand-up comedy “60 λεπτά με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα” και θα ακολουθήσει μεγάλο δημοτικό και παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα “Αντράλα” του Κώστα Καντζιλιέρη.

Μαθητικά μουσικά συγκροτήματα θα ανοίξουν το πρόγραμμα και των δύο ημερών. Την Παρασκευή θα εμφανιστούν τα συγκροτήματα “Καλαμπάντα” και “Lost Minds” από το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας, ενώ το Σάββατο θα εμφανιστούν τα συγκροτήματα “Surf in Black”, “Spark of Fire” και “KS Band” από το Καλλιτεχνικό Στέκι.

Στον χώρο του Φεστιβάλ θα λειτουργεί έκθεση αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία και τη δράση της 3ης Μεραρχίας που έδρασε στην Πελοπόννησο.

Θα υπάρχουν, ακόμα: Μαθητικό Στέκι, που θα αποτελέσει έναν ξεχωριστό χώρο συνάντησης, έκφρασης και δημιουργίας για τους μαθητές της Καλαμάτας. Ξεχωριστός χώρος του Πολυχώρου Δημιουργίας της ΚΝΕ “Μικρόβιο – Γιώργος Βουβαλέας”, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας.

Τέλος, και τις δύο ημέρες χώρος για τους μικρούς φίλους του “Κόκκινου Αερόστατου”, θα λειτουργούν παιδότοπος και βιβλιοπωλείο με εκδόσεις της “Σύγχρονης Εποχής”.

Και τις δύο μέρες θα υπάρχει δωρεάν μεταφορά του κοινού με γραμμή του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας από την οδό Κρήτης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.