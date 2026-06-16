Η Νέα Αριστερά για το ναυάγιο της Πύλου

Σε ανακοίνωσή της παρατηρεί πως “τρεις μαύρες επέτειοι συμπληρώνονται από τη νύχτα που πάνω από 600 άνθρωποι –γυναίκες, παιδιά, πρόσφυγες πνίγηκαν βασανιστικά στα νερά της Μεσογείου. Το ναυάγιο της Πύλου δεν ήταν «λάθος»” και προσθέτει: “Ήταν η προβλέψιμη συνέπεια μιας πολιτικής που κλείνει τις πόρτες και μετατρέπει τη θάλασσα σε τάφο. Αυτό το έγκλημα, το μεγαλύτερο ρατσιστικό στην ιστορία στην ιστορία της μεταπολεμική Ευρώπης εν καιρώ ειρήνης, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους απάνθρωπους νόμους, το νέο Σύμφωνο της Ε.Ε. για τη μετανάστευση και την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης.

Το ελληνικό κράτος του δόγματος ‘βουλιάζουμε την βάρκα’, αντί να ακολουθήσει τους κανόνες διεθνούς δικαίου, βοηθώντας στην διάσωση του πλοίου, το απώθησε με αποτέλεσμα την τραγικό θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων. Όσο δεν υπάρχουν ασφαλείς, νόμιμες δίοδοι, τα δίκτυα των διακινητών θα ανθίζουν και η Μεσόγειος θα συνεχίσει να πνίγει αθώες ζωές”.

Η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας δηλώνει ότι “διεκδικούμε: Πλήρη διαλεύκανση του ναυαγίου και απόδοση δικαιοσύνης. Κατάργηση των αντιπροσφυγικών νόμων. Ασφαλείς, ανθρωπιστικές δίοδους”. Και καταλήγει: “Καμία ζωή δεν είναι περιττή. Το έγκλημα της Πύλου δεν θα ξεχαστεί”.