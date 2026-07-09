Εκδήλωση τιμής για τα 82 χρόνια από τη μάχη της Χώρας

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από τη μάχη της Χώρας, στο μνημείο, στη θέση Αγορέλιτσα (μεταξύ Χώρας και Αμπελόφυτου, στη γέφυρα του Μανούσου), οργανώνουν η Τ.Ε. Μεσσηνίας του ΚΚΕ και το παράρτημα Μεσσηνίας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, την άλλη Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 10 το πρωί.

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Γιώργος Μαυροειδής, μέλος της ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ και θα χαιρετήσει ο Τάσος Νιάρχος, πρόεδρος του παραρτήματος Μεσσηνίας της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τους οργανωτές, η μάχη δόθηκε από το 1ο τάγμα του 9ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ στις 19 Ιουλίου 1944.

Τμήματα του ΕΛΑΣ επιτέθηκαν σε Γερμανική φάλαγγα που την συνόδευαν οι ντόπιοι συνεργάτες τους, τα Τάγματα Ασφαλείας. Το αποτέλεσμα της μάχης οδήγησε σε πανωλεθρία τις Γερμανικές δυνάμεις και τους συνεργάτες τους, αλλά και στην απώλεια 18 μαχητών του ΕΛ.Α.Σ.