Αύριο η εκδήλωση του ΚΚΕ για τη μάχη της Χώρας - Αγορέλιτσας

Εκδήλωση για τα 82 χρόνια από τη μάχη της Χώρας - Αγορέλιτσας διοργανώνει η Τ.Ε. Μεσσηνίας του ΚΚΕ και το Παράρτημα Μεσσηνίας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, αύριο Κυριακή, στις 10 το πρωί, στο μνημείο της μάχης - στου Μανούσου το Γεφύρι (μεταξύ Χώρας και Αμπελόφυτου).

Η μάχη της Αγορέλιτσας, στου Μανούσου το Γεφύρι, πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου του 1944, όπου το 1ο τάγμα του 9ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ επιτέθηκε σε Γερμανική φάλαγγα που την συνόδευαν οι ντόπιοι συνεργάτες τους, τα Τάγματα Ασφαλείας. Το αποτέλεσμα της μάχης οδήγησε σε πανωλεθρία τις Γερμανικές δυνάμεις και τους συνεργάτες τους, αλλά και στην απώλεια 18 μαχητών του ΕΛΑΣ.

Στο πλαίσιο της τιμητικής εκδήλωσης θα μιλήσει ο Γιώργος Μαυροειδής,

μέλος της ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Τάσος Νιάρχος, πρόεδρος του Παραρτήματος Μεσσηνίας της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ.