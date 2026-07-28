Η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας για τη φοιτητική στέγη

Το σοβαρό ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα, θέτει με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας, επικρίνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

“Ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια για να καταφέρει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη, θα χρειαστεί, για να καλύψει και το κόστος στέγασης, έναν ολόκληρο μισθό”, επισημαίνει και ζητεί κατασκευή νέων, σύγχρονων δημόσιων φοιτητικών εστιών μέσω δημοσίων επενδύσεων για την αύξηση των διαθέσιμων κλινών.

Χαρακτηριστικά, η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας αναφέρει:

“Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων, σχεδόν 1.000 νέους φοιτητές και φοιτήτριες θα υποδεχτούν τα τμήματα του Πανεπιστημίου Καλαμάτας φέτος. Μετά την χαρά για την επιτυχία των νέων παιδιών που προσπαθούν να ανοίξουν τα φτερά τους, ξεκινά η Οδύσσεια των ίδιων και των οικογενειών τους στην πόλη μας. Η εύρεση στέγης. Ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια για να καταφέρει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη, θα χρειαστεί, για να καλύψει και το κόστος στέγασης, έναν ολόκληρο μισθό. Αυτά είναι τα έξοδα τα οποία αντιστοιχούν στην Ελλάδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Να σημειωθεί, πως η Καλαμάτα συγκαταλέγεται στις ακριβότερες φοιτητουπόλεις της χώρας. Η ανεξέλεγκτη εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb), σε συνδυασμό με την ανύπαρκτη κρατική μέριμνα για σύγχρονες φοιτητικές εστίες, έχει μετατρέψει την εύρεση στέγης σε σαφάρι για γερά νεύρα και βαθιές τσέπες. Όταν μια γκαρσονιέρα αγγίζει τα 400 ευρώ, η δωρεάν παιδεία μετατρέπεται σε ταξικό προνόμιο για λίγους. Οικογένειες ματώνουν οικονομικά, ενώ φοιτητές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σχολές τους πριν καν ξεκινήσουν.

Θέσεις και προτάσεις Νέας Αριστεράς: 1. Ανέγερση εστιών: Κατασκευή νέων, σύγχρονων δημόσιων φοιτητικών εστιών μέσω δημοσίων επενδύσεων για την αύξηση των διαθέσιμων κλινών. 2. Προστασία κατοικίας: Μέτρα ρύθμισης της αγοράς και περιορισμός της ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης ακινήτων (όπως τα βραχυχρόνια μισθώσεις) στις φοιτητικές πόλεις. 3. Επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές ενοικίασης κατοικιών για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας στην αγορά ακινήτων. 4. Ενίσχυση φοιτητικού επιδόματος: Ουσιαστική αύξηση του στεγαστικού επιδόματος ώστε να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος διαβίωσης και στέγης.

Αν η πολιτεία δεν παρέμβει άμεσα, τότε η Καλαμάτα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια τραγική ειρωνεία: να έχει γεμάτα αμφιθέατρα στα χαρτιά, αλλά άδεια θρανία στην πράξη.

Η στέγαση των φοιτητών δεν είναι πολυτέλεια· είναι κοινωνικό δικαίωμα και εθνική υποχρέωση”.