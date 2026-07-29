Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με τον Ανδρέα Πουλά στη Μεσσηνία: Κατέγραψαν τα προβλήματα στις πυροσβεστικές υπηρεσίες

Τα προβλήματα που υπάρχουν στις πυροσβεστικές υπηρεσίες αλλά και το γεγονός ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος κυλάει πολύ καλά μέχρι τώρα, κατέγραψε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, που με επικεφαλής τον βουλευτή Αργολίδας και υπεύθυνο ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ανδρέα Πουλά, περιόδευσε χθες σε υπηρεσίες της Μεσσηνίας.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, το κλιμάκιο ξεκίνησε τις συναντήσεις του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας με τον διοικητή των Π.Υ. Μεσσηνίας – πύραρχο Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο, τον διοικητή της Π.Υ. Καλαμάτας – αντιπύραρχο Παναγιώτη Παπανικολάου και την υποδιοικήτρια - επιπυραγό Σοφία Μπομπόνη.

Μετά τη συνάντηση ο βουλευτής Ανδρ. Πουλάς δήλωσε στην “Ε”: “Η χρονιά κυλάει καλά κι εύχομαι να κυλήσει ακόμα καλύτερα και να μην έχουμε καμιά φωτιά που θα μας προβληματίσει. Τα προβλήματα, όπως και σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία, είναι γνωστά: ελλείψεις προσωπικού, ελλείψεις μόνιμου προσωπικού, προβλήματα με όλες αυτές τις κατηγορίες των πυροσβεστών, είτε λέγονται πενταετούς υποχρέωσης είτε εποχικοί, είτε η καινούργια κατηγορία η ΠΕΘ, αυτοί που έχουν μπει στην ΕΜΟΔΕ. Τα προβλήματα αυτά είναι ενεργά και δεν αντιμετωπίζονται. Είναι και το τεράστιο θέμα με τα ρεπό που δεν έχουν πάρει και μας είπαν για εκατοντάδες ρεπό. Στην χώρα φθάνουν τα 5 εκατομμύρια ημέρες ρεπό σε όλους τους πυροσβέστες και δεν θα πληρωθούν ποτέ. Αν δεν ληφθεί μια πολιτική απόφαση που να δώσει την αποζημίωση, δεν θα γίνει ποτέ”.

Ο βουλευτής εξέφρασε την ελπίδα “η επόμενη κυβέρνηση να είναι το ΠΑΣΟΚ”, αναφέροντας ότι “το ΠΑΣΟΚ έχει δώσει δείγματα. Και με τον νόμο 3839 που μονιμοποιήσαμε τους πενταετούς υποχρέωσης, αλλά στεκόμαστε και δίπλα στα προβλήματα των πυροσβεστών”.

Ακόμα, ανέφερε ότι “εδώ υπάρχουν ελικόπτερο, air tractor και PZL, οπότε η πρώτη απόκριση είναι άμεση, για να μην ξεφύγει μια πυρκαγιά”. Και στάθηκε στο πρόβλημα με το γερασμένο προσωπικό, στα καινούργια οχήματα που απαιτούνται, στο τεράστιο πρόγραμμα “Αιγίς” με τα 13 Περιφερειακά Κέντρα που θα συντόνιζαν την κάθε Περιφέρεια αλλά απεντάχθηκαν, στην αναβάθμιση των 7 Καναντέρ που δεν έγινε και στην προμήθεια των 7 καινούργιων Καναντέρ, που θα έρθουν από το 2028 μέχρι το 2031 – 2032.

Στην περιοδεία που οργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, ακολούθησαν επισκέψεις στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Πεταλιδίου και Μελιγαλά.

Γ.Σ.