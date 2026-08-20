Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ σήμερα σε δομές υγείας της Τριφυλίας

Το κλιμάκιο, με επικεφαλής την Κατερίνα Σολώμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, θα επισκεφθεί στις 9.30 π.μ. το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων, στις 11 π.μ. το Κέντρο Υγείας Φιλιατρών και στη 1 μ. το Γενικό Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ “κατά τη διάρκεια των επισκέψεων θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και συζητήσεις με εκπροσώπους των ιατρών και των εργαζομένων, με αντικείμενο τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των δομών υγείας και τις ανάγκες της περιοχής. Η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στις δομές υγείας της Τριφυλίας εντάσσεται στην προσπάθεια για άμεση καταγραφή των προβλημάτων, ανάδειξη των αναγκών των εργαζομένων και των πολιτών και διαμόρφωση προτάσεων για ένα ισχυρό και αποτελεσματικό δημόσιο σύστημα υγείας, με επίκεντρο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας”.