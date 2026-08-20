Μάχη με υποψηφιότητες πρώην περιφερειαρχών: Μαξίμου πιέζει Νίκα, Τατούλης πάει Σαμαρά;

Αρωμα Περιφέρειας φαίνεται ότι θα έχει η σύγκρουση της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά στην Πελοπόννησο, καθώς δύο πρώην περιφερειάρχες, ο Παναγιώτης Νίκας και ο Πέτρος Τατούλης, ενδέχεται να στελεχώσουν τα κομματικά ψηφοδέλτια στις εθνικές εκλογές.

Ο Πέτρος Τατούλης, από το πανηγύρι της Τεγέας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτοπρότεινε την υποψηφιότητά του με το κόμμα Σαμαρά στην Αρκαδία, ενώ το Μαξίμου, με διαρροές στον αθηναϊκό Τύπο, πιέζει τον Παναγιώτη Νίκα. Επίσης, υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι θα είναι στην Αργολίδα ο νυν αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης και στην Κορινθία ο νυν αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Αναστάσιος Γκιόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους προηγούμενους μήνες υπήρχαν δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο για υποψηφιότητα της κόρης του Πέτρου Τατούλη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στελεχών της παράταξής του με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Εύη Τατούλη ενδέχεται να είναι υποψήφια βουλευτής με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Στην Τεγέα, όμως, ο Πέτρος Τατούλης, όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη υποψηφιότητα της κόρης του με το κόμμα Σαμαρά, απάντησε: «Η χώρα μας είναι σε τέτοια πολιτική κρίση που επιβάλλεται να είμαι εγώ υποψήφιος. Γι' αυτό αφήστε την Εύη και αυτά που διαδίδονται».

Η είδηση δημοσιεύτηκε στο farenews.gr και αναδημοσιεύτηκε σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς να υπάρξει διάψευση ούτε από τους «κύκλους» του Αντώνη Σαμαρά ούτε από το περιβάλλον του Πέτρου Τατούλη. Όπως φαίνεται, οι δύο άνδρες έχουν αποφασίσει να συνεργαστούν με στόχο την απομάκρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Μαξίμου και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Σαμαράς είχε στηρίξει το 2014 τη δεύτερη υποψηφιότητα του Πέτρου Τατούλη, ενώ συγκρούστηκε μαζί του το 2019, στηρίζοντας την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Νίκα. Υπενθυμίζουμε ότι το 2010 ο κ. Τατούλης είχε εκλεγεί περιφερειάρχης με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ, ενώ ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς είχε στηρίξει την υποψηφιότητα του τότε νομάρχη Μεσσηνίας Δημήτρη Δράκου. Στις εκλογές του 2023 ο κ. Σαμαράς στήριξε την υποψηφιότητα του στενού συνεργάτη του Δημήτρη Πτωχού, προκαλώντας πικρόχολα σχόλια του Πέτρου Τατούλη, ο οποίος επίσης ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Τατούλης διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και τη Νέα Δημοκρατία στις 10 Νοεμβρίου 2008, με απόφαση του τότε πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Κώστα Καραμανλή. Τον Απρίλιο του 2017, εν μέσω νέας πολιτικής αντιπαράθεσης επί προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ο τότε εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Βασίλης Κικίλιας διευκρίνισε επισήμως ότι ο τότε περιφερειάρχης Πελοποννήσου δεν αποτελεί μέλος του κόμματος.

Αντιθέτως, ο πρώην περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας παρέμεινε «στρατιώτης» στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και όταν πρόεδρός της ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο δεν είχε καλές σχέσεις. Η σύγκρουση του κ. Νίκα με τον κ. Σαμαρά κρατά από την εποχή που ο τελευταίος ανέτρεψε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Επίσης, ο Παν. Νίκας είχε πάντα στενή σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη. Η σχέση αυτή «χαλάρωσε», επειδή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε το 2023 ως υποψήφιο περιφερειάρχη τον Δημήτρη Πτωχό, που ήταν στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Πτωχός πλέον είναι πιο κοντά στον κ. Μητσοτάκη, προκαλώντας την οργή του κ. Σαμαρά. Οι «κύκλοι» όμως του πρώην πρωθυπουργού δεν παίρνουν αποστάσεις από τον Δημ. Πτωχό, καθώς ο περιφερειάρχης αποφασίζει για την κατανομή των πόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Θ.Λ.