Συνάντηση μελών της ΕΛ.Α.Σ. αύριο στην Καλαμάτα

Μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας και προγραμματισμού δράσης οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Μεσσηνίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) – νέο κόμμα Τσίπρα, αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο “Rex”.

Η Σ.Ε. καλεί σε αυτή τη συνάντηση τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά και τους φίλους/φίλες, που θέλουν να εγγραφούν ως νέα μέλη και ζουν εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας.

Η Σ.Ε. Μεσσηνίας του νέου κόμματος αναφέρει ότι “η δυναμική εμφάνιση της ΕΛ.Α.Σ. και του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική ζωή της χώρας τάραξε, κατά κοινή ομολογία, τα νερά, αναδιατάσσοντας το πολιτικό σκηνικό” και σημειώνει:

“Με λίγους μήνες ζωής το νέο κόμμα ουσιαστικά κατοχυρώθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, έστω δημοσκοπικά.

Η κοινωνία, ιδίως οι λαϊκές τάξεις, έχει φτάσει στα όρια της. Η ακρίβεια, η διαφθορά, η υποχώρηση του κοινωνικού κράτους και των συλλογικών αγαθών, η απαξίωση της πολιτικής και των θεσμών παράγουν θυμό αλλά και αποστροφή και απογοήτευση. Είναι πλέον πασίδηλη η απαίτηση των πολιτών, πάνω από 70% , να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη – ΝΔ. Η πολιτική αλλαγή, με αλλαγή πολιτικής όμως σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, απαιτεί τη διαμόρφωση ενός ισχυρού ρεύματος ανατροπής και αλλαγής. Μια ισχυρή Συμπαράταξη αριστερών, προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών μπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει ο φορές μιας τέτοιας αλλαγής.

Η ΕΛ.Α.Σ. και ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασαν δημόσια, ιδίως στην ΔΕΘ, ένα συνεκτικό πρόγραμμα και το πολιτικό σχέδιο της ενόψει των επερχόμενων, κρίσιμων εθνικών εκλογών. Συνάμα συγκροτεί τον αναγκαίο κομματικό ιστό της, ως νέο κόμμα, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους νομούς , τους δήμους κλπ. με νέους και παλιούς εθελοντές/εθελόντριες”.