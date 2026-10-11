Εκδήλωση της ΚΝΕ με τον Θοδωρή Κωτσαντή στην Καλαμάτα

Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Πολυχώρου Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μικρόβιο - Γιώργος Βουβαλέας» οργανώνει το Τομεακό Συμβούλιο Μεσσηνίας της ΚΝΕ την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 μ.μ., στον πεζόδρομο της Κουτσομητοπούλου.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με συναυλία από το μαθητικό συγκρότημα Surf in Black, ενώ στις 9 μ.μ. θα ακολουθήσει ομιλία του Θοδωρή Κωτσαντή, γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με συναυλία της Ορχήστρας του «Μικροβίου - Γ. Βουβαλέας». Η είσοδος είναι ελεύθερη.