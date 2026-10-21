ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας: Στηρίζει τις κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και υγειονομικών

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Μεσσηνίας στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και των υγειονομικών, που προχωρούν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα Τετάρτη, διεκδικώντας ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας του κόμματος “η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση και η υποβάθμιση των δημόσιων δομών απαιτούν άμεσες λύσεις, με μόνιμους διορισμούς, κάλυψη των κενών, επαρκή χρηματοδότηση και αξιοπρεπείς μισθούς για τους εργαζομένους. Η υγεία και η παιδεία δεν είναι κόστος, αλλά θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα που οφείλουμε να διαφυλάξουμε.

Καλούμε τους πολίτες της Μεσσηνίας να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση αύριο, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 12:00 στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας. Στεκόμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς, στηρίζουμε τις δίκαιες διεκδικήσεις τους και υπερασπιζόμαστε ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο και ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε πολίτη.

Η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία είναι δικαιώματα όλων, όχι προνόμια για λίγους”.