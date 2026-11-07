Το ΚΚΕ Μεσσηνίας για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην περιοχή

“Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Μεσσηνία ανέδειξε το πολλά υποσχόμενο και «λαμπρό» μέλλον που έχουν τα μεγάλα επιχειρηματικά κέρδη, σε αντίθεση με την εργατική – λαϊκή πλειοψηφία, που θα συνεχίσει στην ίδια αβεβαιότητα και ανασφάλεια”. Τα παραπάνω τονίζει η Τ.Ο. Μεσσηνίας του ΚΚΕ με αφορμή την επίσκεψη του Κ. Μητσοτάκη στη Μεσσηνία.

Επιπλέον η ανακοίνωση αναφέρει: “Επιβεβαίωσε πως η πολιτική της κυβέρνησης θα συνεχίσει με δυο μέτρα και δυο σταθμά. Από τη μια, την υπεράσπιση των κερδών των μονοπωλίων, από την άλλη την αντιμετώπιση των αναγκών του λαού ως κόστος.

Αποτελεί πρόκληση για τους αγρότες της Μεσσηνίας, να προβάλλεται, δια στόματος πρωθυπουργού, ο πακτωλός χρημάτων που πηγαίνει σε εφοπλιστές και μονοπωλιακούς ομίλους, για να κάνουν τσάμπα επενδύσεις στην αγροτική παραγωγή, ως πολιτική στήριξης των παραγωγών. Την ίδια ώρα, που οι βιοπαλαιστές αγρότες ψάχνουν τις «χαμένες» ενισχύσεις τους, γιατί η κυβέρνηση, χωρίς καμία ντροπή συνεχίζει να τις καθυστερεί. Την ίδια ώρα που οι νέοι αγρότες παλεύουν καθημερινά για να μείνουν στα χωράφια τους.

Πάει πολύ να διαφημίζονται έργα κατασκευαστικών ομίλων και μεγαλοεργολάβων μέσω ΣΔΙΤ, που παίρνουν με τη σέσουλα χρήματα από το κράτος. Χωρίς κανένα «σπουδαίο επιχειρηματικό ρίσκο» και με συμβάσεις που προβλέπουν χίλιους τρόπους για να αποζημιώνονται. Την ίδια ώρα, που οι εργαζόμενοι μένουν χωρίς καμία κρατική προστασία όταν τους χρωστούν δεδουλευμένα και εργοδοτικές εισφορές. Την ώρα που το ρίσκο ισχύει τελικά μόνο για τους βιοπαλαιστές αγρότες, για τους αυτοαπασχολούμενους, για τους οποίους οι «κανόνες της αγοράς» είναι αμείλικτοι και δεν επιτρέπεται να ζητούν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, μέτρα φοροελάφρυνσης, μείωση του κόστους κ.α.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να εξαγγέλλεται, αντιπλημμυρικό έργο 18χλμ, για το προσφάτως ιδιωτικοποιημένο αεροδρόμιο, την ίδια ώρα που οι κάτοικοι τις Καλαμάτας και των χωριών του δήμου, 10 χρόνια μετά την φονική πλημμύρα του 2016, περιμένουν να δουν να ξεκινάει έστω ένα έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης για την Καλαμάτα και τα χωριά.

Σε όλο αυτή την καμπάνια κερδοφορίας, δεν περίσσεψαν και οι διθύραμβοι για την συμβολή του στρατιωτικού αεροδρομίου στην εκπαίδευση πιλότων, από χώρες του ΝΑΤΟ, για τις Νατοϊκές αποστολές, την ώρα που η φλόγα του πολέμου μεγαλώνει και μαζί της μεγαλώνουν και οι κίνδυνοι για το λαό, αφού κάθε στρατιωτική υποδομή γίνεται στόχος αντιποίνων.

Το μέλλον που «οραματίζεται» και για το οποίο υπερθεμάτισε ο κ. Μητσοτάκης, δεν χωράει τις εργατικές – λαϊκές ανάγκες γιατί είναι γεμάτο από τα κέρδη και τα θέλω των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Είναι οι προτεραιότητες της καπιταλιστικής ανάπτυξης στον τουρισμό, στην αγροτική παραγωγή, τις υποδομές κ.α., για να αυξάνουν διαρκώς τα κέρδη των μεγάλων ομίλων.

Στον αντίποδα τις πολιτικής της κυβέρνησης, υπάρχει απάντηση. Είναι ο αγώνας που αμφισβητεί τον αδιέξοδο δρόμο που χαράζουν τα κέρδη, και ανοίγει το δρόμο για να νικήσει η ζωή. Αυτό το δρόμο καταθέτει καθημερινά το ΚΚΕ με το Πρόγραμμα του και την δράση του στους καθημερινούς αγώνες”.